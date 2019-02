El Gijón Sound Festival suma once nuevos nombres a su cartel de este año REDACCIÓN Miércoles, 27 febrero 2019, 00:24

El Gijón Sound Festival, que se celebrará entre el 4 y el 7 de abril en diferentes escenarios de la ciudad, anunció ayer once nuevos nombres para su cartel. Así, The Fleshtones, The Mani-las, King Salami and the Cumberland Three, Sumisión City Blues, Human Beans, Latacher, SuperSiderS, San Jerónimo, Maui, Adolfo Sputnik y Mona se suman a la oferta musical que pretende tomar Gijón durante cuatro días. Una segunda hornada de nombres que vienen a sumarse a los más potentes, anunciados en los últimos meses; entre ellos, Rozalén, Morgan, La Casa Azul, Rufus Wainwright y Jacco Gardner's Somnium, entre otros.

También habrá cine, mesas redondas -como una dedicada a los paisajes sonoros y las ciudades inteligentes-, teatro y una conferencia a cargo de Belén Suárez Prieto titulada 'Leonard Cohen, el Kafka del blues', con la que pretende realizar un acercamiento a la figura del reconocido y admirado músico, entre otras actividades.