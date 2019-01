Gira indigente de Rubén Figaredo Sábado, 19 enero 2019, 00:17

El músico y escritor Rubén Figaredo, colaborador de este periódico, inició ayer en el Antiguo Instituto su 'Indigent tour'. Su amor por la música es el mismo de siempre: «Hago canciones eclécticas, no responden a ningún género concreto y me junto a algún músico para tocarlas por ahí», resumía antes de empezar el concierto. «Se trata de huir de las bandas tributo y enseñar nuevas canciones que no pretenden llegar a ninguna lista de éxitos», aclaraba. Con él (guitarra y bajo), sobre el escenario estuvieron Javier Costa, también a la guitarra, y Eduardo Lamela (voz).