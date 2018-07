Gloria Estefan presume de asturiana José Guirao impone a Gloria Estefan la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes mientras Emilio Estefan fotografía el momento. / EP La cantante y compositora cubana recibe la Medalla de Oro de las Bellas Artes: «Una nunca se olvida de sus raíces» «Mi abuelo fue una de las personas más importantes de mi vida», explica la artista en Madrid J. L. GONZÁLEZ / AGENCIAS GIJÓN. Martes, 24 julio 2018, 00:14

Ha vendido más de 115 millones de discos, se la considera la «madre del pop latino», siete premios Grammy decoran las vitrinas de su casa en Miami y tiene una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Pero lo que nunca olvida la cantante y compositora cubana Gloria Estefan son sus raíces. Volvió a demostrarlo ayer durante la ceremonia celebrada en el Teatro Real de Madrid en la que se le impuso la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, un acto en el que hizo un emotivo recuerdo de su abuelo sierense Leonardo García. «Fue una de las personas más importantes de mi vida», destacó.

La cantante que lanzó la música latina a los primeros puestos de las listas de ventas en todo el mundo de la mano de su inseparable marido, Emilio Estefan, tiene mucho que agradecer a su abuelo. Gracias a él se acercó al trabajo del que sería su primer ídolo musical, Joselito. «Sus canciones fueron las primeras que canté. Iba a todas sus películas con mi abuelo y pensaba que era muy gracioso. La música de España me tocaba el corazón y ha seguido así en mí porque uno no se olvida nunca de sus raíces. España siempre ha sido gran parte de mí y sigue muy viva en mi corazón», añadió.

No lo tuvo fácil esta descendiente de asturianos. Su padre fue guardaespaldas de la esposa del dictador cubano Fulgencio Batista y tuvo que hacer las maletas y huir de la isla ante el triunfo de la revolución. Ella tenía 16 meses. Su destino, EE UU. Allí creció y se licenció en Psicología. Antes de matricularse en la Sorbona de París para estudiar derecho Internacional, Emilio Estefan se cruzó en su vida. Y la cambió. Como vocalista de The Miami Sound Machine se hizo famosa en buena parte del mundo, una plataforma que le sirvió para iniciar su carrera en solitario que comenzó de manera fulgurante: diez millones de copias vendidas de su primer disco, 'Cuts both ways'.

«Mi primer ídolo musical fue Joselito y sus canciones las primeras que cant黫España siempre ha sido gran parte de quien soy y sigue muy viva en mi corazón»«Te caíste en la marmita de la fuerza y la energía asturianas», destacó el ministro de Cultura

Un accidente de tráfico la dejó postrada en una silla de ruedas durante meses, pero volvió con fuerza para publicar 'Into the light' y uno de los discos que han cambiado el curso de la música latina 'Mi tierra'. Luis Merino, veterano ejecutivo de la radiofórmula y ahora consultor musical, le abrió el camino a este trabajo en España. «Sin él quizá no se hubiera escuchado. Me conocían por otros discos en inglés, pero era importante que me oyesen en mi primer idioma, el español», afirmó ayer la cantante y compositora «siempre orgullosa de ser española, cubana y americana».

El ministro de Cultura recordó la importancia de la llegada de este disco, una «irrupción espectacular» que «puso a bailar al páis. De pequeña te caíste en la marmita de la fuerza y la energia asturianas», elogió. «'Mi tierra' es mi disco preferido porque abrió paso a la cultura y el sonido latinoamericano mundialmente», señaló Gloria Estefan.

«El pueblo sigue sufriendo»

La entrega de la Medalla de Oro de las Bellas Artes dejó también momentos dedicados a la política. La situación de Cuba fue uno de los asuntos sobre los que se preguntó a la artista, que se mostró tajante. «No sé de qué cambios me está hablando. Lucen por fuera, pero el pueblo sigue sufriendo. Ojalá se abra un poco más, especialmente en las redes sociales, porque la gente de Cuba lleva mucho congelada en el tiempo».

Tampoco la situación de EE UU pasó desapercibida durante la ceremonia. «En EE UU no solo el mundo latino está amenazado. He visto varias campañas presidenciales y sé que el último en llegar es el que paga los platos rotos. Los jóvenes se tienen que dar cuenta de que el cambio está en sus manos y creo además que la juventud de EE UU va a decir mucho», afirmó esta cantante que consiguió llevar la música latina a lo más alto sin perder nunca de vista sus raíces.