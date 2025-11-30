Una gran noche legendaria con el rey y su banda La cúpula del Gijón Arena vibró en un concierto espectacular de Loquillo, dedicado a Jorge Ilegal y con Nacho Vegas sumándose a la fiesta

Pablo A. Marín Estrada Gijón Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Con auténtico y puro rock and roll se conjuraron Loquillo y su banda contra la noche desapacible, tristona y lluviosa que los recibía en un Gijón Arena con todo vendido desde hace meses para ver y escuchar algo que solo el rey y sus supermúsicos pueden ofrecer en un escenario desde la leyenda viva que les avala como los mejores.

'Corazones Legendarios. Grandes Clásicos en Vivo', así, con orgullosas mayúsculas y toda su genial arrogancia, ha llamado a esta gira el Loco en la que refresca una magnífica selección de su repertorio con los temas que ha compartido en el doble álbum de idéntico título con lo más granado de la música de este país. En esa fiesta, dos artistas asturianos: Nacho Vegas y Jorge Ilegal, de los que, por razones de todos conocidas, solo el primero pudo salir a las tablas de El Bibio para cantar en 'La edad de oro', su contribución al disco.

Al público entusiasta que llenaba la cúpula del Arena pareció importarle lo mismo, un comino, que los goterones del chaparrón intentaran sin éxito ambientar el concierto y disfrutó con ganas de él desde los primeros toques en la batería del gran Laurent Gastagnet y toda la maquinaria puesta en marcha de sus compañeros: Igor Paskual, jugando en casa, y Josu García en las guitarras, Alfonso Alcalá en el bajo y Lucas Albadalejo en los teclados.

El Rey abrió con una potente 'Por las calles de Madrid' con la cúpula repleta de entusiasmo. Siguió con 'La línea clara', rotunda declaración de principios para marcar ya el terreno si es que hacía falta, y la empalmó sin pausa con un hit de sus inicios, 'María'. Y con 'El mundo necesita hombres objetos' la banda tuvo ocasión de lucirse con los 'riffs' de García y Paskual.

Nueva lección de contundencia con 'Sol' y saludo del mismo tono al finalizar: '¡Asturias: Casa!». Como prueba de ello el Loco daría entonces entrada a Nacho Vegas en la canción que interpreta en 'Corazones legendarios'. Con 'Los buscadores' el guiño implícito al poeta Luis Alberto de Cuenca.

El ambiente estaba ya en ebullición y con ese calor recibió el público su himno 'Salud y rock and roll'. Y para seguir, como era oportuno, 'Hombre de negro', su mítico cover de J. Cash. Llegó entonces un pequeño remanso con 'Cruzando el paraíso', y la ocasión de que el coro de fans la secundaran.

A lo largo del concierto hubo más oportunidades para el canto coral. Por ejemplo con 'El rompeolas', el tema que comparte Loquillo con Manolo García en su álbum. Y todo ello sin bajar un pistón muy alto para ir desgranando testimonios generacionales como 'Memoria de jóvenes airados'. Llegó 'Rock suave' con la dedicatoria del concierto a Jorge Ilegal y el debido aplauso de todo el aforo.

Otra autoafirmación de las que hacen grande al Loco, 'El último clásico' («buscas al último clásico y soy yo»). Y un ascenso final lleno de temazos: 'Carne para Linda'; no faltó 'El Rey del Glam', con el que el Loco y los suyos hicieron un falso y breve mutis para salir con 'Rock and roll actitud', y la traca de despedida de sus 'hits' más icónicos. El Rey sigue en forma y ayer se coronó una vez más en Gijón.