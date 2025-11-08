El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los conciertos del ciclo de góspel se han convertido en una tradición navideña que se repite cada año. J. M. Pardo

Los Grandes del Góspel volverán a sonar en el Jovellanos

El festival se celebrará los días 12, 13 y 14 de diciembre y traerá de nuevo a Gijón a los mejores exponentes de este género

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:51

Comenta

Volverá a sonar góspel en el Teatro Jovellanos en una de las citas navideñas imprescindibles de la ciudad. Los Grandes del Góspel regresan un año más con el patrocinio del diario EL COMERCIO, y lo harán entre los días 12, 13 y 14 de diciembre celebrando su trigésimo primera edición de la mano de tres corales americanas que tienen todos los ingredientes para volver a conquistar al público gijonés con sus inigualables voces y su estilo inconfundible.

Arrancará el ciclo con la llegada del Charleston Gospel Choir y su espectáculo 'Everyday Sunday Tour', una producción dirigida y coordinada por Mildred Daniels, excomponente de la formación Dr. Bobby Jones & The Nashville Super Choir, y Tony Washington, director y solista del coro de la iglesia baptista The Abundant Life Tabernacle. La agrupación hace gala de ser una de las pioneras del llamado 'Gospel & Rhythm', un estilo que fusiona los himnos tradicionales con una base rítmica influenciada por las tendencias más novedosas de la 'black music', desde el R&B al rap.

El sábado 13 les tomará el relevo el Chicago Mass Choir, uno de los grupos más reconocidos a nivel mundial, que ya ha pasado en ediciones anteriores por el coliseo gijonés. Esta vez, sus dieciocho componentes interpretarán 'Sweet Home Chicago', un show que repasa los clásicos que en los años 30, 40 y 50 dieron forma a un género que se exportaría más tarde a todos los rincones del planeta. Fundado en 1988 por James C. Chambers, han cantado con artistas como Bob Dylan en 'Gotta Serve Somebody', 'Umphrey's Mcgee', 'Onirama', 'Dr. Bobby Jones Show' y en los musicales 'Three Mo Tenors' y 'The Colored Purple'. Colaboran anualmente con el Festival de Góspel de Chicago y actúan con regularidad en el French Quarter Festival de Nueva Orleans, así como en el Staple Center de Los Angeles. Desde 2003 realizan giras por Europa y en diciembre de 2011 hicieron la primera por España, a donde han regresado ya en varias ocasiones.

El festival se clausurará el domingo 14 con el South Carolina Gospel Choir, otro viejo conocido de la ciudad, que viajará desde la norteamericana ciudad de Charleston para subir a escena en Gijón el espectáculo a catorce voces 'Michael Jackson Happy Days'. Un concierto dedicado al rey del pop con algunos de sus temas más espirituales, como 'Keep The Faith', combinados con sus grandes éxitos y otros clásicos del soul y del góspel bajo la dirección del reverendo Michael Brown.

Las entradas para estos tres conciertos ya están a la venta tanto en taquilla como en la página web del Teatro Jovellanos y los precios varían desde 21 euros hasta los 36. Una nueva oportunidad para dejarse seducir por las mejores voces del panorama musical.

