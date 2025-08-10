Gregorio Moya se lleva la 'Lámpara Minera' del Cante de las Minas a Ciudad Real Los premios de baile se van para Cádiz: El trofeo 'Desplante' en las manos de Salomé Ramírez Almagro y el segundo con José María Viñas Coca

El manchego Gregorio Moya Lara 'Gregorio Moya' se ha alzado con la 'Lámpara Minera' de la 64ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas. El cantaor, natural de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), ha conquistado tanto al jurado como al público, acompañado de su guitarrista Paco Cortés.

Han sido cuatro los premios que ha acumulado: el premio del Grupo 3 por su interpretación de mariana (dotado con 2.000 euros), el del Grupo 2 por su malagueña (dotado con 3.000 euros), el premio por cartageneras (dotado con 3.000 euros) y el primer premio de mineras (6.000), sumado a la propia 'Lámpara Minera', cuyo premio, además del trofeo, se cifra en 15.000 euros. «Quiero defender el premio allí donde vaya y estar a la altura», contaba aún sin palabras tras interpretar la minera por segunda vez, ya como ganador en la categoría de cante, dedicando este triunfo a algunos de los seres queridos, como su padre, que ha perdido en estos últimos años.

Respecto al resto de finalistas en la categoría de cante, José Plantón Heredia 'José del Calli' (Córdoba) se ha llevado el 'Premio de Murcianas y otros cantes mineros' por su levantica, y Francisco Javier Heredia Hernández 'Francisco Heredia' (Jaén) ha ganado el 'Premio de Tarantas', dotado con la misma cantidad que el anterior.

En la categoría de baile, los dos premios se han ido para Cádiz. En segundo lugar ha quedado José María Viñas Coca, con un premio de 2.000 euros, y el trofeo 'Desplante' ha sido para Salomé Ramírez Almagro por su taranto y soleá, que ha bailado acompañada de Alejandro Moreno a la guitarra, Manu Soto al cante y Gabriel 'De la Tomasa' y José Luis Hernández a las palmas. Un reconocimiento que motiva a la bailaora a afrontar con más ilusión aún su primer espectáculo en solitario, que estrenará en noviembre en el Teatro Real, además de continuar formando parte de la gira de Yerai Cortés. «Solo quiero bailar mucho y poder regalar mi arte a todo el mundo», decía.

En cuanto al primer premio al instrumentista flamenco, dotado con el trofeo 'Filón' y 6.000 euros, ha sido para el joven José Carlos Esteban-Hanza Fernández, de Almería. Con tan solo 20 años, este pianista ha demostrado que lleva el flamenco en la sangre. Sobrino de 'Tomatito', ha acudido a la final con parte de su familia: Cristóbal Santiago y Antonio Torres 'Pescaito' al cante y Moisés Santiago a la percusión. El galardón le motiva a seguir estudiando y continuar defendiendo su talento sobre el escenario. En segunda posición (2.000 euros) ha quedado la flauta de la extremeña Ostalinda Suárez con su taranta cartagenera y flautasía flamenca, según publica 'La Verdad'..

El 'Bordón Minero', desierto

El 'Bordón Minero', el máximo galardón al toque, ha quedado desierto en esta edición. El único finalista en esta categoría, el barcelonés Toni Abellán Sánchez, se ha llevado el segundo premio (2.000 euros).

El Premio Especial del Jurado, dotado con una cantidad de 1.000 euros al mejor artista de acompañamiento, ha sido para el guitarrista Paco Cortés, acompañante del nuevo titular de la 'Lámpara Minera'.

El nuevo premio de guitarra 'Mariano Conde', dotado con una guitarra flamenca de la prestigiosa marca de lutier, ha sido para el joven Samuel del Río Carmona 'Samuel de Encarni', natural de Cádiz.