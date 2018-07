El grupo langreano 'Amitié' se lleva el Premio Nacional de polifonía en Torrevieja El grupo vocal 'Amitié', durante el certamen en Torrevieja. / E. C. GLORIA MARTÍNEZ LANGREO. Lunes, 30 julio 2018, 00:55

El escenario de las Eras de la Sal en Torrevieja (Alicante) acogió la 64 edición del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía. La competición comenzó el pasado domingo 22 y tocó a su fin anteayer con el premio Nacional para el grupo vocal langreano 'Amitié'. «Fueron días de muchas emociones, nervios y trabajo. Pisamos el escenario de las Eras de la Sal con la cabeza bien alta y nos vamos orgullosas del equipo que formamos. Competimos con coros de mucho nivel que emocionaron a todos los presentes, convivimos y compartimos con ellos momentos increíbles de muy buena música», posteaba el grupo en sus redes sociales.

Pero el coro langreano no fue el único en alzarse con un galardón. El grupo 'University Of Philippines Singing Ambassadors' consiguió el primer premio en las modalidades de habaneras y polifonía, además del premio del público. Asimismo, el coro femenino de Bielorrusia 'The Girl's Choir Raniza', también logró que su director, Victor Maslennikov, recibiese el premio a mejor director.