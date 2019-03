«No somos un grupo de los que tira confeti al final de los conciertos» La banda al completo de Morgan. Paco López, guitarrista de Morgan, avanza cómo será su actuación en el Festival Gijón Sound, en el que actuarán el sábado 6 de abril junto a La Casa Azul PABLO SUÁREZ Gijón Miércoles, 27 marzo 2019, 03:06

En apenas dos años, Morgan ha pasado de promesa de la música a rotunda realidad. Su segundo disco, 'Air', que propone un viaje sónico que no pierde un ápice de calidad en el directo, será sin duda protagonista durante el concierto que ofrecerán el próximo sábado 6 de abril en la plaza Mayor de Gijón, a las 21 horas y acompañados de la Casa Azul, dentro del Festival Gijón Sound de este año.

–¿Qué tipo de show se van a encontrar los gijoneses?

–Básicamente una mezcla de nuestros últimos dos discos. El objetivo es que el espectador disfrute y se lo pase bien con el viaje del concierto. Al final vivimos de los directos, así que lo que más nos alegra es que a la gente le apetezca volver.

–En apenas unos años habéis pasado de ser unos desconocidos a llenar salas. ¿Resulta complicado a veces mantener los pies en el suelo?

–Bueno, sabemos que no somos los Rolling Stones (risas). Hay conciertos a los que viene más gente y otros a los que viene menos. Es cierto que estamos teniendo suerte, pero somos conscientes de que esto puede cambiar. Este es un oficio muy impredecible. Procuramos disfrutar mientras esto dure, pero siempre siendo conscientes de quiénes somos.

–En tiempos de espectáculo y pirotecnia musical, Morgan ha optado por reivindicar lo sencillo:la música como principio y fin.

–Sí. Por nuestro estilo tampoco nos pide el cuerpo dar un show que se vaya fuera de lo musical. No vamos a tirar confeti al final del concierto, porque no nos lo pide el repertorio. En el futuro quién sabe, pero a día de hoy no queremos perdernos en nada que no sea lo que nos piden las canciones.

–Vuestro primer disco tuvo buenas críticas. ¿Había mucha presión a la hora de estar a la altura con el segundo?

–No, lo vemos como una oportunidad. Nos queda mucho por mejorar y no tenemos miedo a que esto deje de funcionar. Para nosotros lo importante es no perder la identidad de lo que hacemos.

–En estos dos últimos años se han apuntado a la moda de los festivales.

–Es algo muy divertido. El público es muy distinto al de las salas. Al final, un festival es otra cosa. Es una celebración de la música y hay que vivirla como es, conscientes de que hay gente que te escucha y otra que está de un lado a otro.

–¿Qué disco escucha Morgan cuando está de gira?

–Mucha música negra. 'To Pimp a Butterfly', de Kendrick Lamar, suena bastante.

–¿Y un artista menos conocido?

–Bahamas es un grupo canadiense que nos gusta mucho.