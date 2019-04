Entrevista a La Casa Azul Guille Milkyway: «Asturias siempre ha sido un lugar efervescente vinculado a la contracultura y el underground musical» Guille Milkyway, líder de 'La Casa Azul'. El líder de La Casa Azul actúa el sábado 6 de abril en el marco del Gijón Sound Festival EDUARDO PANEQUE Gijón Sábado, 6 abril 2019, 10:40

Los chicos saltaron a la pista donde vivieron con todas tus amigas una fiesta universal que acabó en revolución sexual. Y ya si a este festín lo acompañamos de chiclescosmos, galletas o Myolastán, delirio completo. No es destello de locura sino la retahíla de los últimos temas publicados por La Casa Azul hace ya siete años ('La Polinesia Meridional', 2011). Quizá por ello, precedido de la felicitación, Guille Milkyway (Barcelona, 1974) se ha acostumbrado a recibir estos días un ¡ya era hora!: «Soy el primero que está de acuerdo y grita '¡joder!' cuando no llega algo que me gusta; No lo vivo de mala manera porque es una sensación idéntica a cuando alguien se enfada mucho contigo. Es porque te quiere mucho y siento que nuestro público como muy fiel».

-¡Después de ese tiempo, leemos ahora ahora que es un disco de transición!

-La primera sensación cuando publiqué el disco fue de quitarme un peso de encima. Tenía muchas ganas desde hace dos años. Anteriormente estuvimos totalmente parados por circunstancias ajenas a mi voluntad. Ojala haber podido hacerlo, era mi intención y por todo ello, esta fue primera sensación.

-Con la perspectiva que da el tiempo, probablemente no pasará así al imaginario colectivo…

-Sí, se diluirá esa sensación y por eso fijé mucho la atención en que 'La Gran Esfera' sea un disco coherente y cohesionado e incluso que representara bien este impasse. De ahí que lo calificase de transición, se trata de representar la épica de estos seis o siete años. Y estoy seguro que dentro de tres o cuatro lo veré como un gran disco del grupo.

-Pero también hiciste que la expectativa fuera creciendo…

-Cuando pasa tanto tiempo se genera esa sensación y crees que va a ser imposible de satisfacer. No obstante, estos días me estoy reconciliando y dando cuenta de que al final nada tiene tanta trascendencia como la que tu puedas darle a nivel personal.

-¡Y mira que lleváis más de un año de promoción!

-Eso fue una apuesta arriesgada, tocar durante meses canciones que nadie conocía. Afortunadamente tenemos un público fiel. Y sino puedes ir a festivales que te permiten un repertorio basado en toda la trayectoria.

«No me planteo volver a intentar ir a Eurovisión»

-Es que 'Podría ser peor' fue el primer single y queda lejos… ¡en 2016! ¿Se quedó a medio camino entre lo viejo y lo nuevo?

-Sí. En general he tendido a hacer eso, un primer tema que sirva de puente. En el anterior fue 'Todas tus amigas' que tendría cierta conexión con 'La Revolución sexual'. El matiz es importante y nosotros no hemos querido ir dando tumbos de aquí para allá, vamos añadiendo elementos creativos en cada momento.

-Y eso que cuando os echáis a la carretera parecer ser que llevais una playlist que incluye incluso a Rafaella Carrá

-Cuando vamos de viaje mezclamos músicas sin ningún tipo de rubor. Y es que además hay canciones de Carrá de su primera etapa en los 70 que son funk – soul de mucha altura.

-Ella conducía el programa que elegía el representante de TVE en Eurovisión el año que os presentasteis (y ganó Chikilicuatre). ¿Ese tipo de aventuras ya quedan descartadas para siempre?

-La vida da muchas vueltas y cada momento vital es distinto pero ahora mismo ni me lo plantearía. La presión mediática que conlleva una cosa como Eurovisión es tan bestia a mí se me haría muy difícil de soportar. Hasta ahora hemos llevado una carrera sólida porque hemos tenido cuidado sabiendo manejar el entorno en el que nos movíamos.

-De momento, a seguir llevando a gente a las pistas de baile. ¿O no? Porque habéis bajado bastante los beats en este disco…

-No ha sido algo buscado ni me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Probablemente es una visión más reposada porque está en relación con mi estado vital. Al trasladar al directo las canciones de siempre, hemos tenidos que bajar los 'bpm'. De golpe parecía todo muy acelerado.

«Muchos adolescentes se sienten solos y buscan su lugar; para ellos la mejor vía para expresarlo es a través de la euforia y de sonoridades aparentemente más festivas»

-Esa época de cambio también parece influir en las letras porque antes había 'más ligues' y ahora un 'romanticismo más maduro'

-La efervescencia del amor desde una óptica adolescente es muy explosiva, es algo que es inevitable hacer, sale motu proprio. Al componer me cuesta salir del ámbito cotidiano y abandonar en lo que estoy centrado en el día a día, tengo la necesidad de sacar afuera mi ámbito cotidiano. Es un prisma muy costumbrista que cuando cambia la circunstancia que lo provoca, hace que cambie la temática y el tono. Aunque a mis 45 años vivo la vida con máxima intensidad, no tengo 18.

-¿'El Momento' es el mayor exponente de todo esto en el disco?

-Es una canción muy clara a nivel temático respecto a esa narración de la decadencia del amor de larga duración, un golpe repentino en las relaciones de pareja asentadas con una vida cotidiana. Es como un peso inaguantable para el devenir. A pesar de todo esto, ha empatizado mucho con un público muy joven.

-Pero ellos la bailarán en una pista de baile y no sé si fue concebida con ese fin

-Es esa sensación ambivalencia que tiene bastante que ver con la adolescencia. De joven yo era muy consciente con que la discoteca no era el lugar de euforia y de celebración. Había un elemento presente en la mirada de cuanto sucede dentro y que tiene que ver con las vidas interiores: la desazón, la soledad, la ansiedad y de corazones solitarios. Muchos adolescentes se sienten solos y buscan su lugar. La mejor vía para expresarlo es a través de la euforia y de sonoridades aparentemente más festivas o de baile. Parece paradójico lo de crear una canción con carga dramática importante pero con esa mirada más superficial. Parece una canción de celebración sin serlo.

-Vaya, lo que ya 'nos decía' Camilo Sesto hace años, y al que ahora, por cierto, has versionado...

-Más que una actualización lo que me interesa es darle la dimensión de grandeza que tienen muchas grabaciones de la historia del pop en España de los años 60 y 70. ¡Hay discos increíbles!.

«En el pasado considerábamos alineantes a los festivales; ahora nos ha dado grandes momentos en la gira»

-Ahora se viven segundas juventudes entre público joven en algunos festivales. ¿A vosotros os gusta ese formato?

-Nosotros de manera muy natural hemos aprendido a convivir con el gran festival y que sea disfrutable para una persona que te esté escuchando sin necesidad de empaparse emocionalmente al más alto nivel de lo que estás haciendo. Una cosa que considerábamos alienante en el pasado ahora asociamos grandes momentos de la gira del año pasado con festivales.

-En el Gijón Sound compartís escenario con Morgan. ¡Vaya mezcla!

-La vida me ha demostrado que ciertos prejuicios de encapsular a la gente y los gustos acaban por derrumbarse. Y soy el primero en aplicármelo a mí mismo. Precisamente eso han aportado los festivales, que la gente que nunca hubiera ido a verte, se lo encuentra delante y acaba disfrutando.

-Entonces igual pescáis algún fan nuevo que pagó por ver a Nina de Juan

-¡Claro! Nos hemos encontrado a veces con gente que vino con un amigo, se quedó en la barra y de golpe pensó '¡ostia, está guay!'. Quizá no disfrutó de manera pasional pero de primeras…

-¿Cómo esperáis que os reciban los fans de Gijón? Les tenéis abandonados desde hace años

-Pues vengo mucho porque nuestro teclista vive aquí pero es cierto que como banda hemos tocado poco en Asturias en general. En algunos lugares no sabes por qué pero cuesta. Y me da rabia por este es un lugar muy efervescente en la generación de escenas muy vinculadas a la contracultura y el underground musical. ¡Imagínate las ganas! Siempre apetece mucho ir a un lugar no tocas mucho.

-¿Habrá sitio para todo vuestro montaje?

-Veremos cómo podemos encajarlo porque siempre tenemos problemas por 'culpa' de querer ser ambiciosos en la escenografía. Es una lucha diaria pero es que para nosotros la propuesta escénica es un elemento clave del grupo.