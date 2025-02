«Aunque haga mil cosas, me siento gaitero tradicional»

José Manuel Tejedor (Avilés, 1973) bromea sobre las razones que le llevaron a él -como a sus hermanos Eva y Javier- a sentir pronto la llamada de la música tradicional: «De alguna manera se aliaron los astros. Mis abuelos maternos vienen de Cimianu, en el ... oriente, y los paternos de Riodonor (Zamora), dos zonas donde esa cultura estaba muy viva». De los veranos de la infancia en la localidad rayana con Portugal, suena en su memoria el punteru de Juan, el más famoso de aquellas tierras: «Por donde fuera tenía la referencia de esa música en la figura de un gaitero». La tuvo también en casa, cuando su padre comenzó a tocar el instrumento. «Cuano iba a trabajar cogía su gaita y practicaba de lo oído o de acompañar a mi hermana al grupo de baile en el que estaba. Escuchaba esos sones e intentaba reproducirlos». La tradición ha sido siempre su fuente y su aliada. Ahora en el estudio de su casa en Villalegre, cuenta que sobre el escritorio perfila un proyecto en el que volver a esa base: «Aunque haga mil cosas, me considero sobre todo un gaitero tradicional», declara.

Tras sus comienzos autodidactas, tuvo como maestro a Xuacu Amieva. El virtuoso de El Mazucu fue el primer asturiano en ganar el Trofeo Macallan de Lorient en 1986 y su alumno no tardaría en seguirle cuatro años después, con tan solo 17, una hazaña que Tejedor repetiría aún en dos ocasiones más. En Francia llegarían a llamarle 'el Indurain de la gaita'. Hoy sonríe al recordarlo y subraya la transcendencia que tuvo el festival bretón para el folk asturiano: «Era una ventana, abrir un camino de ida y vuelta en el que escuchar otras músicas y que te escucharan. Era sentir que formabas parte de algo más grande, de que no estábamos cerrados en nuestra pequeña tierra», evoca. Fue también el inicio de un intenso viaje más allá de esas fronteras junto a sus hermanos en el grupo Tejedor y luego en solitario. La nómina de artistas internacionales con los que colaboró da vértigo. De todos, destaca a Kepa Junquera: «Alguien con quien hablar, que me dio buenos consejos y siempre estuvo ahí, una guía de cómo hizo las cosas y fue creciendo».

Del magisterio de Amieva, entendió la necesidad de enriquecer la fuente original con nuevas composiciones: «La tradición hay que cuidarla y a la vez seguir creándola. Me gustaría que dentro de 50 años mis canciones, aunque se sepa su autoría, fueran populares». A esa tarea, se aplica en su estudio con rigor de monje: «Aquí el tiempo se congela, puedo estar horas y horas». Para componer afirma que lo primero «es estar trabajando, tener el instrumento en la mano, encontrar un giro que te lleva a otro e ir apuntando ideas. Y cuando tengo la canción en la cabeza sí necesito escribirla. Hasta ese momento no estoy tranquilo». Así nacieron los temas de su disco 'Miraes' o los que espera grabar pronto en un nuevo álbum. Entre sus proyectos, una obra para gaita y órgano. Más cartas dirigidas a ese futuro en el que cree y que se llama tradición.