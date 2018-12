Un homenaje a Michael Jackson con el aval de su familia Álex Blanco hace en el patio de la Laboral uno de los movimientos de baile de Michael Jackson. / PALOMA UCHA El Teatro de la Laboral acoge el 9 de febrero el espectáculo 'Forever, the best show about the king of pop' Miércoles, 12 diciembre 2018, 00:32

Treinta artistas sobre el escenario, aunque un único protagonista: Michael Jackson. El espectáculo 'Forever, the best show about the king of pop' llegará el día 9 de febrero al Teatro de la Laboral en una doble sesión (18.30 y 21.30 horas) que promete diversión en torno a la figura de uno de los artistas más importantes de la historia de la música. «No intentamos imitarle, sino rendirle homenaje», explicó Jesús Sanz-Sebastián, director musical del espectáculo.

El montaje, que se adentra en la historia musical del rey del pop, alejado de los problemas personales que asolaron la vida de Michael Jackson, cuenta con un claro protagonista: Álex Blanco. Él es el encargado de meterse en la piel del artista, una especie de sueño cumplido. «En el año 2010 o 2011 vi este espectáculo en La Coruña y ya me pareció que era de lo mejor que había. Es un honor poder encarnar a mi ídolo», afirmó.

Porque, de lo que se trata en este espectáculo que llega avalado por varios miembros de la familia Jackson como La Toya y Jermaine, es de redescubrir la figura de Michael. «Si tú ves un concierto suyo en internet y luego vas a un espectáculo tributo, ya sabes lo que te vas a encontrar. Nosotros no tratamos de recrear un concierto, buscamos formas de transmitir lo que es Michael Jackson a través de la música, las voces, los vídeos... Hay mucha creación propia y a la vez es muy fiel a lo que es este artista», señaló Álex Blanco sobre un espectáculo que indaga en facetas como la preocupación por el medio ambiente que el rey del pop manifestó a lo largo de toda su carrera.

El espectáculo que acogerá el Teatro de la Laboral tampoco es un repaso cronológico a la carrera del artista. Sí que se podrán ver diferentes etapas del artista, pero no es un 'biopic'. «Intentamos sorprender al público. Michael Jackson dejó mucho material e intentamos que el público lo conozca», señaló Jesús Sanz-Sebastián.

Las entradas para este show ya están a la venta. El precio de un asiento de foso es de 55 euros. Entre las filas 1 y 10 del patio de butacas, el coste es de 45 euros, 35 entre las hileras 11 y 20. Los palcos cuestan 39 y 28 los asientos de anfiteatro. Las localidades se pueden adquirir en la recepción de la Laboral Ciudad de la Cultura, el Centro Niemeyer en Avilés, la Oficina de Información Turística de Asturias en Oviedo, la web entradas.liberbank.es, el teléfono 902106601 y en la red de cajeros Liberbank.