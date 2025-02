«A la hora de componer, me gusta tirarme a la piscina»

Faustino Fernández, Tino di Geraldo (Toulouse, 1960), nació en Francia y vive en Madrid desde que acabó la mili, pero se siente asturiano por los cuatro costados. Ha tocado con los grandes del flamenco: Paco de Lucía, Camarón, Manolo Sanlúcar, Morente, Diego Carrasco, Juan Habichuela ... y con figuras no menores de otros palos, de Jackson Browne y Chick Corea a Luz Casal, Aute, Cómplices, Golpes Bajos, Carlos Nuñez o Auserón. «Cuando pienso en todo lo que grabé, yo mismo me asusto», confiesa con llaneza desde su casa madrileña. Lleva demasiadas horas en los estudios como para tirarse el rollo cuando afirma que la cifra de grabaciones rondaría el millar.

Los 80 fueron una época dorada para la edición de discos: «Ibas al estudio prácticamente a diario. Había días que por la mañana estaba grabando con Paco de Lucía y por la tarde con Hombres G». Mientras tocaba con unos y con otros, Di Geraldo iría labrando su propio camino como músico y en 1994 debuta con el álbum 'Burlerías', al que seguiría 'Flamenco lo serás tú' en 1998. Ahora, acaba de terminar su último trabajo 'Concert Ball' (2020), un guiño a Toulouse Lautrec «muy pensado para el directo. Tiene concierto, pero también baile», y, entre otros amigos, tocan en él Pino Palladino o Álex Acuña. Son cómplices que se ha ido ganando. «Son muchos años. Uno va conociendo gente, haciendo amigos, y en un momento tiras de aquí y de allí».

Su infancia fueron viajes de ida y vuelta a Avilés en los veranos: «Para mí, el paraíso. Venía de Toulouse, imagínate: otra galaxia». Allí sigue teniendo su casa. A los siete años su padre, cantante de una orquesta, le enseñó a tocar la guitarra «un poco a la fuerza, le tenía mucho respeto», y con la mayoría de edad se compraría su primera batería. Con ella se abrió camino en Madrid fichando por la mítica banda punk Tapones Visente: «Si me hubiese cruzado con unos jamaicanos, igual habría hecho reggae». Otro encuentro casual le llevaría al flamenco: «Me enteré por una gente que necesitaban un batería, me fui p'allá y me encontré con Diego Carrasco. Nunca había tocado nada de eso, no tenía ni idea. Fue el flamenco el que me llamó a mí».

En paralelo, Di Geraldo frecuenta el flamenco jazz desde hace dos décadas con Carles Benavent y Jorge Pardo. El próximo junio estarán en Oviedo presentado su disco 'Flamenco Leaks'. Afirma que es el primero del trío en que aplican su método habitual de grabar: «En vez de componer y luego tocar, fuimos al estudio sin nada previo y lo parimos allí de lo que iba saliendo. Es lo que suelo hacer en mis discos. Me gusta tirarme a la piscina». El germen de sus composiciones nace en su propio estudio: «No está insonorizado, es una habitación, aunque a mí me gusta ir a un estudio de verdad. Hoy la tecnología te permite traerte a casa las tomas y editarlas tranquilamente en pantuflas, con el cafelito». Lleva desde las navidades de antes de la pandemia sin venir por Asturias y su cita musical ovetense será también gozosa vuelta a casa.