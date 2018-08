La Luz que ilumina Poniente

Luz Casal, asturiana nacida en Galicia en 1958, hace tiempo que es una estrella. Lo dicen los más de 41 años de carrera que lleva a sus espaldas y los éxitos cosechados durante tantos años. Ayer, la artista encandiló al público que se acercó hasta el escenario de Poniente, en Gijón, ciudad en la que tuvo la oportunidad de verla cantar en público por primera vez ante un pequeño grupo de personas.

Comenzó la cantante con un escueto «Hola, Xixón» y con el tema que da título a su último disco, 'Que corra el aire', salido del estudio en marzo de este año tras un lustro sin publicar material inédito en español. Y siguió con otra de sus nuevas canciones, 'Miénteme'. Para entonces, las miles de personas que se acercaron al escenario de Poniente estaban ya rendidas a la voz y el talento de la cantante asturiana. «No sabéis lo importante que es para mí formar parte de estas fiestas, es algo que me ilusiona mucho», afirmó ante un público más bien veterano, aunque salpicado de jóvenes. «Gijón significa mucho para mí porque aquí fue donde me dieron la primera oportunidad y conocí a colegas que cantaban sin la esperanza de ir más allá de ese local de aficionados. Muchas gracias Gijón por lo que me has ofrecido cuando nadie ofrecía nada».

Año movido

Luz Casal lleva un año movido, con más de 30 conciertos y una larga lista de ciudades aún por visitar. La gira recorrerá decenas de ciudades, no solo españolas, sino también internacionales con un repertorio que además de presentar sus nuevos temas, también recuerda sus grandes éxitos. Ocurrió también ayer, cuando Luz entonó temas como 'Entre mis recuerdos' junto a su banda.

Con su último trabajo, Casal consigue enganchar a un público más joven que quizá no conoce sus discos anteriores, además de mantener lo que convence a tantos espectadores con sus temas clásicos. Y es que para este trabajo ha elegido al productor español Ricky Falkner, que ha trabajado con músicos como Love of Lesbian, Sidonie y Quique González, entre otros. Por primera vez, todo el disco ha sido grabado y mezclado en España, concretamente las canciones se tocaron en directo en unos estudios de Madrid. Con este álbum, Casal logró entrar directamente en el número 1 de Itunes y en el número 2 de la lista de ventas en su semana de lanzamiento.

Luz Casal se ha convertido, sin duda, en una pieza fundamental de la escena musical española de las últimas décadas y anoche volvió a demostrarlo.