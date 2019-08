Impecable energía para el Euroyeyé Gizzele Smith, durante su actuación en la plaza Mayor de Gijón, que abrió el Euroyeyé. :: FIRMA Gizzele Smith puso a bailar a la plaza Mayor en la apertura del festival P. A. MARÍN ESTRADA Viernes, 2 agosto 2019, 00:12

El festival Euroyeyé arrancó anoche con un espectacular concierto en abierto en la plaza Mayor y lo hizo con la británica Gizelle Smith ofreciendo uno de esos menús lo bastante atractivos como para satisfacer a sus seguidores habituales y despertar el interés de nuevos públicos hacia los ritmos protagonistas de este veterano encuentro con la cultura popular de impronta 'sixtie'.

Criada en Manchester y con una sólida formación musical, Smith se empapó desde niña en las formas del soul americano estimulada por su padre, integrante de la mítica formación Four Tops, pioneros del sonido Motown. Compuso temas para producciones teatrales, fue profesora de canto y tocó como trompetista en diversas bandas antes de lanzarse a explorar su propio camino como artista. Su talento vocal llamó pronto la atención en la escena del funk y el soul, y su primer éxito discográfico llegó de la mano del productor Kenny Dope en su sello Kay Dee. Su consagración llegaría como vocalista del conjunto berlinés The Mighty Mocambos, con los que pareció encontrar la horma de sus zapatos y con quienes grabaría en 2009 'This is Gizelle Smith & The Mighty Mocambos'. Nueve años después volvía a sorprender con su trabajo en solitario 'Ruthless Day', una nueva vuelta de tuerca, absolutamente personal, al estilo clásico practicado con Mocambos.

La Gizelle Smith que ayer vimos en su concierto gijonés es la prodigiosa cantante, instrumentista y compositora revelada en temazos de su gran disco como 'Dust', 'Sweet Memories' o 'Hero'. Una autora e intérprete capaz de combinar frescura y calidez, elegancia y desenfado, extrayendo originales novedades de un legado de variada procedencia, del funk al blues y del rock psicodélico al gospel. Y si en sus grabaciones de estudio el resultado brilla por su cristalina potencia, en vivo -como mostró en su debut del Yeyé- la extraordinaria energía de sus canciones alcanza lo impecable.

Flanqueada por una formación básica y eficaz de guitarra, bajo, sintetizadores, batería y percusiones, con acompañamiento de dos jóvenes coristas, fue desgranando temas del nuevo álbum y de su repertorio anterior con todo el calor de su prodigiosa voz y una gran cercanía al público. Con nuevo brío sonarían éxitos como el que la catapultó, la contundente 'Working woman', o 'June', refrescante invitación al baile. O la joya 'Hero', con el brinde a disfrutarla con las palmas de las manos y el corazón. Smith no dejó de alimentar la brasa encendida con sus bailes, guiños al público y la fuerza de un huracán, si los huracanes tuviesen su clase.