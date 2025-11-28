Jorge Moreno: «La música clásica quiere explorar nuevos cauces»

Anda el dramaturgo, actor y director gijonés Jorge Moreno Pieiga a caballo entre Asturias y Madrid, con proyectos aquí y allá. Y le espera ... una temporada animada y feliz. Ya está trabajando en un proyecto muy singular, 'Los diarios de Manhattan', que se verá en junio en los Teatros del Canal de la capital. En él dirige a la pianista Rosa Torres-Pardo, al compositor Ricardo Llorca y a la actriz Yolanda Gómez en un espectáculo «inclasificable» pero que promete. Antes montará una ópera en Granada y en enero traerá al Jovellanos el espectáculo 'Rosa con vela', dedicado a la figura del pintor asturiano que triunfó en París Luis Fernández.

–Háblenos de este nuevo espectáculo.

–Es fantástico. Esto surge porque este año a mí me llaman para dirigir una ópera de cámara sobre Malcolm X de Alexis Soriano y, a partir de ahí, él me presentó a Rosa Torres-Pardo, la pianista que fue Premio Nacional en 2017, y a Ricardo Llorca, que fue en 2024 Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid, un compositor tremendo que da clases en Nueva York. Y hablando así un poco del Nueva York que conoció en los noventa me comentó que tenía unos textos. Los trajo, me leyó tres o cuatro historias y le dije 'tenemos que hacer algo'. Así surgió la idea de un espectáculo con una actriz, con un narrador que es él y una pianista. Estamos ahora en tanteos, pero hemos hecho ensayos y tomas de contacto y es una gozada.

–Es una cosa extraña.

–El autor es director, compositor y profesor de música y la cosa es que se convierte en narrador sin ser actor. Yo pienso que es inclasificable el espectáculo. No digo que hayamos inventado la pólvora, pero sí que es extraño. Él tiene una presencia peculiar, llamativa en escena y cómo cuenta, cómo expone, le da una verosimilud muy grande que luego se adorna con un componente teatral, con una actriz que da vida a los diferentes personajes. A esto hay que añadir la actuación de Rosa al piano, que tiene también una presencia teatral. Los tres en algún momento cantan, los tres en algún momento interpretan.

–¿Qué música va a sonar?

–Hay desde George Gershwin a Piazzolla, Philip Glass, un par de composiciones de Llorca pertenecientes a una ópera que él estrenó hace tres años en el Teatro Real que son una preciosidad... Lo que respira la obra es un ambiente bastante neoyorquino, norteamericano. Y hay alguna sorpresa casi cómica.

–¿Y las historias?

–Todo son historias reales, no hay nada inventado. Desde la peripecia de un pianista que está completamente aplastado por su madre, a la de una soprano española que tuvo un éxito morrocotudo y la llamaban la nueva Turandot y ella decide dejarlo todo para volver a su pueblo y ser cajera en una supermercado porque se agobió por la fama repentina, hasta la historia de una profesora de español que imaginaba tener amantes a los que les dedicaba veladas ficticias, una especie de psicosis trasladada a Nueva York.

–O sea, divertídisimo.

–Respira buen humor, pero también mucha tristeza. Hay además historias muy absurdas. Te das cuenta de que el mundo más elitista esconde a veces un universo ridículo. A mí me parece que es un espectáculo muy imprevisible para el espectador, que no va a saber nunca qué va a venir a continuación, hay incluso componentes como de lectura dramatiza.

–Los Teatros del Canal, un sitio fantástico.

–Si, se mostraron desde el principio interesados y luego el nombre de estos dos músicos también ha hecho lo suyo. Y te digo una cosa: noto que hay una necesidad en el mundo de la música clásica de fusionar artes, explorar nuevos caminos. Algunos músicos me han comentado que el gremio está muy 'musicado', está casi en un ejercicio de arqueología, en un entro, toco Beethoven y me voy, y este tipo de iniciativas despiertan mucho interés. Hay una expectación que es fruto de la necesidad de los músicos de explorar nuevos cauces sin renunciar a la esencia.

–¿Qué otros proyectos tiene?

–Estoy entre Madrid y Asturias, pero últimamente más en Madrid. Se va a representar ahora otra vez la obra de 'La mujer de los perros', en enero nos vamos a Asturias el día 8 con 'Rosa con vela' y en febrero dirijo otra ópera de cámara, 'El diario de Ana Frank', en Granada, con la soprano Auxiliadora Toledano. Y después de febrero nos vamos poner con un proyecto que nos han encargado hace nada que se titula 'Céleste y Proust ante el espejo', de la autora Ángela Martín del Burgo. Empezaremos a trabajar sobre ella en marzo con vistas a estrenar en el otoño probablemente.