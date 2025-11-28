El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

En pie, de izquierda a derecha, Jorge Moreno Pieiga y Ricardo Llorca; sentadas, Yolanda Gómez Escudero y Rosa Torres-Pardo.

Jorge Moreno: «La música clásica quiere explorar nuevos cauces»

Jorge Moreno dirige un espectáculo «inclasificable» que se estrenará en los Teatros del Canal en Madrid

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:24

Comenta

Anda el dramaturgo, actor y director gijonés Jorge Moreno Pieiga a caballo entre Asturias y Madrid, con proyectos aquí y allá. Y le espera ... una temporada animada y feliz. Ya está trabajando en un proyecto muy singular, 'Los diarios de Manhattan', que se verá en junio en los Teatros del Canal de la capital. En él dirige a la pianista Rosa Torres-Pardo, al compositor Ricardo Llorca y a la actriz Yolanda Gómez en un espectáculo «inclasificable» pero que promete. Antes montará una ópera en Granada y en enero traerá al Jovellanos el espectáculo 'Rosa con vela', dedicado a la figura del pintor asturiano que triunfó en París Luis Fernández.

