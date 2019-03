José Bros, eternamente en Oviedo José Bros, sobre el escenario del Campoamor, junto a la orquesta Oviedo Filarmonía. / HUGO ÁLVAREZ El público le despidió en pie, aplaudiendo la voz y la entrega del cantante que, junto a Oviedo Filarmonía, regaló tres bises El tenor provoca el delirio en el Campoamor con sus versiones de zarzuela RAMÓN AVELLO OVIEDO. Domingo, 10 marzo 2019, 02:20

Oviedo es ciudad fetiche para el tenor José Bros. Desde su debut en 1993, en la ópera 'Fausto' de Gounod, el Campoamor ha sido el escenario de algunos de sus grandes éxitos. Fue el único cantante que protagonizó bises en las temporadas de opera y zarzuela ovetenses. El más reciente, en 'El elixir d'amore', con 'Una furtiva lagrima', hace dos años. El más lejano, en la Temporada de Zarzuela de 2006, con 'No puede ser', la romanza de Leandro de 'La Tabernera de Puerto'. Por eso no es casual que inicie alguna de sus giras en Oviedo. Ayer, en un Campoamor propenso al entusiasmo -al tenor se le quiere y se le admira en Asturias- y acompañado por Oviedo Filarmonía, dirigida por David Giménez Carreras, estrenaba 'Eternamente José Bros'. El teatro estaba lleno a rebosar y al principio de la segunda parte, Bros comentó que para él era «un orgullo estar en Oviedo» y que cantaba por primera vez en un escenario las romanzas 'Canción húngara', de 'Alma de Dios', de José Serrano, y 'No me quiere', de 'La isla de las perlas', de Sorozábal.

José Bros canta lo que le gusta y con lo que disfruta y eso no solo se percibe en la manera de interpretar, sino también en la selección del programa. Empezando por la hermosa melodía de la película 'Candilejas' de Chaplin, de donde toma el título la Gala, 'Eternally'. Continuando por otras músicas cinematográficas como aquel 'Be my love' que protagonizó Mario Lanza. Adentrándose en hermosos boleros y romanzas. Haciendo un guiño a la canción de concierto española, con 'Viven', pequeño homenaje a Antón García-Abril. Y recabando ampliamente en nuestra zarzuela. Todo intercalado con intermedios y preludios orquestales de opereta y zarzuela en los que Oviedo Filarmonía brilló con luz propia. David Giménez dirigió con sobriedad en el gesto, precisión y estuvo muy atento a los matices. Fueron muy aplaudidos entre las partes orquestales el 'Preludio' de 'El bateo', de Chueca, y el 'Intermedio' de 'El baile de Luis Alonso', de Jerónimo Giménez.

Bros estuvo vocalmente pletórico. En la primera parte, cantó con una naturalidad exquisita y una vocalización clarísima obras como 'Eternally', sin impostar. Bellísimas también sus versiones de los boleros 'Muñequita linda', cerrado con un filato muy delicado, y 'Júrame', cantada con pasión y arrebato. Si en la primera parte tenía el escenario un fondo azul, la segunda lo tenía rojo. Un color más pasional y que respondía a la intención de Bros de darlo todo. El tenor utiliza los recursos del belcantismo para las canciones y la zarzuela, pero lo hace con naturalidad y sin afectación. El resultado, siempre 'in crescendo', fueron versiones por una parte muy limpias -con dicciones y vocalizaciones perfectas-, y con una gran riqueza emocional. 'No me quiere', de Pablo Sorozábal; 'La bella enamorada', de Soutullo; y 'De ese apacible rincón de Madrid', de Moreno Torroba, fueron interpretaciones modélicas que abrieron el camino a 'No puede ser'.

Tras los bravos generales, empezaron las propinas. La primera, 'Granada', de Agustín Lara, con una curiosa versión orquestal. La segunda, 'Amapola'. Arreciaban los vítores, la gente se puso en pie, era el delirio... Y Bros repitió su 'No puede ser'. Y, como no podía ser de otra manera, puso con ella punto y final a un recital para el recuerdo. Bros se queda eternamente en Oviedo.