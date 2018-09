El Joven Coro de la Fundación, en Gijón Jueves, 27 septiembre 2018, 00:15

El Joven Coro de la Fundación Princesa de Asturias participará mañana en el concierto inaugural de las Galas Corales, que se celebran en la iglesia de San Antonio de Padua bajo la organización de la Agrupación Coral San Antonio. Junto a los jóvenes cantantes de la Fundación estarán la Coral Amanecer, de Gijón, y el Coro Infantil Piccola Piloñesa, de Infiesto. La formación ovetense cantará, entre otras obras, 'A mí me gusta la gaita', de Vicente Acuña; 'Hold on to the Rock', de Pepper Choplin, y 'Hallelujah' de Leonard Cohen, Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2011. El Coro se fundó en 1988 y está integrado por cantantes de quince a veintiún años y dirigido desde 1989 por José Ángel Émbil.