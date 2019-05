Juanes, Ilegales y La Pegatina se suman a Metrópoli El músico colombiano Juanes. / E. C. Se unen a nombres como Calamaro, La Mala, Camela y Fuel Fandango en el festival gijonés E. C. Sábado, 4 mayo 2019, 00:40

El cartel de Metrópoli, el festival que se celebra entre el 28 de junio y el 7 de julio en el Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón, está desde ayer un poco más lleno. El cantante colombiano Juanes, el grupo Ilegales, la banda La Pegatina y el músico Beret son algunos de los nuevos nombres que se suman al de otros ya confirmados como Andrés Calamaro, La Mala Rodríguez, Camela y Fuel Fandango.

Juanes actuará en la ciudad el 7 de julio, poniendo el broche final al festival. Con su disco 'Mis planes son amarte' bajo el brazo, el colombiano llega en plena gira para dar cuenta de su fusión de rock y pop con cierto sabor latino.

Un día antes el escenario pertencerá a Ilegales. El grupo liderado por Jorge Martínez presentará 'Rebelión', su último disco publicado, un trabajo «creado dentro de unos parámetros difíciles de manejar, pero altamente eficaces. En Ilegales hemos construido un disco breve, pero lo más intenso posible», promete su líder.

La Pegatina dará muestra de su energía escénica el 30 de junio. El grupo catalán, que cuenta con 15 años de trayectoria en los que ha pasado por más de 30 países acumulando más de 1.000 conciertos, presentará su nuevo trabajo discográfico 'Ahora o nunca', que cuenta con colaboraciones como las de Macaco, Rozalén, Los Caligaris, Will and the People y Eva Amaral.

A todos estos nombres se suma el de Beret, cuya actuación está prevista para el 4 de julio. Con un estilo que mezcla pop urbano con reggae, llega con su disco 'Ápices' para tratar de convencer al público. La lista de nuevos grupos que anuncia Metrópoli se completa con Nunatak, Tigre y Diamante, Años de Plomo, Ximena Sariñana, ADN, Zelada y El Chivi. Un completo programa para que la música vuelva a reinar en el inicio del verano gijonés.