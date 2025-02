Kiss anuncia su despedida y un último concierto en Madrid para julio de 2020 Tras 47 años de carrera, la banda ha prometido ofrecer un repaso a sus «clásicos atemporales» bajo el título de 'The End Of The Road World Tour'

La veterana banda estadounidense de rock Kiss ha anunciado su despedida tras 47 años de carrera y la celebración de una gira que incluirá un último concierto en la capital española para el 5 de julio de 2020.

El multitudinario WiZink Center de Madrid, que ya fuera sede del anterior «show» que el grupo ofreció en Madrid en 2018, ha vuelto a ser el espacio escogido para albergar un espectáculo «con su producción escénica más gigantesca hasta la fecha».

Bajo el título de 'The End Of The Road World Tour', Kiss ha prometido ofrecer un repaso a sus «clásicos atemporales» que les han permitido convertirse en una de las bandas con mayores ventas de la historia, más de cien millones de discos según cifras de su oficina, y formar parte desde 2013 del Salón de la Fama del Rock And Roll.

Con Gene Simmons y Paul Stanley como miembros fundadores, aún en las filas del grupo, fue en Nueva York cuando en 1973 nació esta formación que, además de por sus temas, pronto se hizo conocida por asumir personajes con un maquillaje facial distintivo y un curioso vestuario.

Desde 'Kiss' (1974) hasta 'Monster' (2012), veinte álbumes de estudio jalonan su larga discografía, de la que surgieron canciones emblemáticas del «hard rock» y el «metal» como «I Was Made For Loving You».

Simmons y compañía se hicieron además famosos por ser de los primeros en llevar a sus conciertos altas cotas de espectacularidad con efectos pirotécnicas y demás y por ser pioneros también en el desarrollo de un potente catálogo de «merchandising».

Las entradas, según ha comunicado su promotora, estarán disponibles a partir de este viernes 8 de noviembre a las 10 horas a través de puntos oficiales como la web de la promotora RockN'Rock.