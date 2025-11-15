El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El escenario del Teatro Campoamor acogió el estreno de la ópera barroca 'Orlando furioso'. FOTOS: IVÁN MARTÍNEZ

Laberinto mágico de enredos y pasiones

El Campoamor aplaude una brillante representación de 'Orlando furioso', de Vivaldi, tercer título de la Temporada

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Para el espectador actual, una ópera barroca suele tener una trama confusa, extraña y retorcida. Por eso, para aclararla es importante el punto de ... vista desde el que se representa. En Oviedo, hemos asistido a óperas barrocas en las que se trasladaba la acción a tiempos actuales, como una 'Agripina', de Haendel, inserta en el mundo del tejano JR. Otras representaciones optan por un punto de vista relacionado con el mundo del cómic y, con menos frecuencia, hay representaciones que no buscan modernizar la obra, sino recrear con criterios históricos y musicales cómo se escenificó esa ópera en su tiempo. Este es el punto de vista de la ópera de Vivaldi 'Orlando furioso', en una coproducción del Teatro de la Fenice y el Festival del Valle de Itria (Martina Franca), que ayer llegó al Campoamor. Un 'Orlando' historicista en sus líneas musicales y escénicas, lleno de color y vitalidad. El público estuvo comedido en los aplausos salvo las arias de Ruggiero, con flauta obligada, y otros momentos destacados.

