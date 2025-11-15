Laberinto mágico de enredos y pasiones

Para el espectador actual, una ópera barroca suele tener una trama confusa, extraña y retorcida. Por eso, para aclararla es importante el punto de ... vista desde el que se representa. En Oviedo, hemos asistido a óperas barrocas en las que se trasladaba la acción a tiempos actuales, como una 'Agripina', de Haendel, inserta en el mundo del tejano JR. Otras representaciones optan por un punto de vista relacionado con el mundo del cómic y, con menos frecuencia, hay representaciones que no buscan modernizar la obra, sino recrear con criterios históricos y musicales cómo se escenificó esa ópera en su tiempo. Este es el punto de vista de la ópera de Vivaldi 'Orlando furioso', en una coproducción del Teatro de la Fenice y el Festival del Valle de Itria (Martina Franca), que ayer llegó al Campoamor. Un 'Orlando' historicista en sus líneas musicales y escénicas, lleno de color y vitalidad. El público estuvo comedido en los aplausos salvo las arias de Ruggiero, con flauta obligada, y otros momentos destacados.

La dirección escénica de Fabio Ceresa se fundamenta en la música de Vivaldi y el libreto original de Braccioli, inspirado en el 'Orlando furioso' de Ludovico Ariosto. La isla mágica usurpada por la maga Alcina se representa por una media luna de color azulado, que al girar sobre sí misma se convierte en el trono dorado de Alcina. Elementos como el oleaje de la isla, el monumental hipogrifo, criatura híbrida de caballo y águila sobre el que viaja Ruggiero, el monstruo gigante que protege las cenizas de Merlín el encantador, y otros detalles escénicos, muestran la espectacularidad y brillantez de la tramoya barroca. Una escenografía muy fina, ingeniosa y con algunos elementos dinámicos como las ménsulas o la iluminación, que dan movimiento a la obra. La escena gustó mucho. El vestuario con lentejuelas brillantes y esa sugerencia de ballet un poco quieto fueron muy atractivos, junto con una luz siempre variada y sugerente.

Oviedo Filarmonía no es una orquesta barroca. Sin embargo, Aarón Zapico consigue hacer mediante una dirección enérgica y estilísticamente centrada que los instrumentos tengan esa ligereza y claridad propia del barroco. una orquesta con alas. Junto a los músicos de Oviedo hay que destacar a los tres instrumentistas que hacen el continuo: David Palanca (clave), Guillermo Cañal (violonchelo) y Pablo Zapico (tiorba). Zapico tiene muy interiorizado este repertorio y le sabe dar dinamismo y contraste, al mismo tiempo que un aliento poético muy fino. Se le puede achacar que en algunas arias la orquesta tapaba a algunos cantantes, especialmente a Evelyn Ramírez y a Shakèd Ber.

Aunque la presencia del coro es muy limitada en la obra, el de la Ópera de Oviedo (Coro Intermezzo) responde con afinación y empaste. Cantan fuera de escena, probablemente algunos en el foso y otros detrás del escenario, lo que produce unos efectos de estereofonía muy atractivos en sus breves intervenciones: la boda de Angélica y Medoro y el final.

Vocalmente, 'Orlando furioso' es una sucesión de recitativos y arias de capo. Por medio de los recitativos la acción avanza, mientras que las arias sirven para interiorizar las emociones, los afectos y los estados anímicos. La repetición de la primera sección del aria, lo que se denomina el 'da capo', a la cabeza, sirve de expansión virtuosa de la voz, por medio de añadidos, adornos y coloraturas. Apoyadas y mimadas por la dirección de Aarón Zapico, las voces adquirieron su protagonismo en la obra. En la ópera predominan las voces blancas oscuras. Salvo el papel secundario de Astolfo, interpretado por el barítono Cesar San Martín, el elenco vocal está formado por mezzos, dos contratenores y una soprano. «Aquí no hay machos», que diría Jorge Negrete.

La mezzosoprano chilena Evelyn Ramírez interpreta a Orlando, el caballero enamorado, burlado y enloquecido por Angélica. Mejor en los recitativos dramáticos del tercer acto que en las arias, que estuvo un poco apagada.

El papel de Alcina, la hechicera enredadora que al final pierde sus poderes, fue interpretado por la mezzo israelí Shakèd Ber. Fue un papel in crescendo, con un tercer acto muy bien cantado.

La soprano Jone Martínez interpreta a Angélica, la princesa pizpireta enamorada de Medoro y amada por Orlando. Jone posee una técnica refinada, una emisión muy bella y un fraseo siempre sutil y elegante. Fue, con el contratenor, la voz más destacada de la noche.

Las arias más emotivas de la ópera las canta Ruggiero, el caballero enamorado de Bradamante y seducido por Alcina, que está interpretado por el contratenor Arnaud Gluck. Momentos estelares de su actuación fueron las arias 'Sol da te mio' y 'Piangero', la primera con flauta travesera obligada y la segunda con violonchelo. Una emisión bellísima con una línea de canto muy matizada.

Marina Zoi interpreta a Bradamante, la amante de Ruggiero. Su punto culminante es el aria 'Ascondero il mio sdegno', cantada de una manera algo plana. Le falta proyección vocal, potencia.

Excelente la mezzo gijonesa Serena Pérez, con el rol de Medoro, el amante de Angélica. Su aria del segundo acto fue deliciosa y toda la escena de la boda muy bien cantada y con una sugerente presencia escénica.

Finalmente, Cesar San Martín interpreta el breve papel de Astolfo, un rol discreto y cantado con comedida corrección.

El público aplaudió sin exceso de calor. Indudablemente, el tercer acto, muy centrado en recitativos, se hizo un poco largo. Sin embargo, el engranaje de escena, orquesta y voces funcionó muy bien. Salvo ese control antes aludido de la dinámica orquestal cuando acompañaba a algunas voces.