«Las letras de la música actual son terribles» El artista y compositor Rufus Wainwright. / E. C. El cantante Rufus Wainwright participa este domingo en el Gijón Sound con un repaso de los inicios de su carrera y críticas a Donald Trump KAY LEVIN Martes, 2 abril 2019, 00:30

El festival Gijón Sound, que comienza este jueves, contará con un concierto del canadiense Rufus Wainwright (nacido en Nueva York, en 1973). Conocido por su estilo influenciado por la ópera y hasta la 'chanson' francesa, con referentes como Wagner o Judy Garland, el músico llega a la ciudad con su gira de aniversario 'All these poses'.

-¿Qué novedades trae para el recital en el Teatro de la Laboral?

-En este concierto actuaré con mi banda para celebrar mis 20 años en la música. Ahora interpreto las canciones con un entendimiento más profundo del mundo que antes, y eso le da otra perspectiva. Habrá novedades y tocaré canciones de mi primer álbum, 'Rufus Wainwright'. Luego, en la segunda parte, es cuando tocaremos 'Poses' (su segundo álbum), más conceptual, del principio al final. Añadir también que habrá la oportunidad de cantar conmigo 'Across the universe', de John Lennon.

-¿Cómo resumiría su carrera?

-Estoy bastante contento con mi carrera, he podido hacer todo lo que he querido, ya fuera música pop, escribir óperas, trabajar en teatros... Creo que estoy en el camino de cumplir con los desafíos artísticos que me marqué. Dicho esto, también es verdad que aún lucho económicamente, ya que el arte no vive sus tiempos más lujosos. Los artistas no están hechos para ser ricos, pero no me quejo, me va bien.

-¿Qué ha cambiado en su estilo y en la relación con el público en este tiempo?

-Los fans han sido increíblemente leales siempre, sin importar las distancias ni los tiempos. España fue uno de los primeros umbrales para mí, en el sentido de traspasar fronteras, y el público aquí siempre me dio buenas respuestas desde el comienzo de mi carrera. Eso no ha cambiado mucho en estos años: cada vez que vuelvo a España todavía siento la atención recibida y estoy profundamente agradecido por ello. Para mí eso es lo más importante. Con las redes sociales y demás se ha desarrollado una conexión con nuevas audiencias y he podido llegar a lugares como el lejano Oriente o Sudamérica. Porque, como digo, una vez que te llega la 'fiebre Rufus', ¡nunca desaparece! (se ríe). Así es como lo siento, mi música es para todo el mundo.

-¿Considera que la música, como arte, se ha transformado en estas últimas décadas?

-El principal problema que afecta actualmente a la música, y lo digo honestamente, es el de las letras, en especial en la música pop. Creo que hay muchos sonidos interesantes, unas producciones inusuales y fenómenos que son fascinantes, pero, al final, una gran parte de las letras de las canciones son simplemente terribles. Ya no hay composiciones destacables. A mí siempre me han encantado las palabras, y aunque no pienso que sea uno de los grandes compositores a este nivel, por lo menos he trabajado muy duro en la gramática. Y no parece que los músicos actuales se lo trabajen mucho, desafortunadamente.

-Una de sus influencias, en la música y en la vida, es Leonard Cohen, fallecido en 2016. ¿Qué significó para usted?

-Su pérdida fue un golpe muy duro. Nuestra hija (él y su marido, el alemán Jörn Weisbrot, la concibieron con ayuda de Lorca Cohen, hija del poeta canadiense) le extraña tanto como nosotros. Más que un artista era una leyenda, creó obras magistrales que seguirán siempre vivas, dándole belleza al mundo.

-Renunció a cantar 'Hallelujah' tras ganar Donald Trump las elecciones, y le ha dedicado su nuevo tema de forma crítica.

-Al principio no quise volver a tocarla, pero entonces falleció Cohen y comencé a interpretarla de nuevo. Me di cuenta de que es más importante que la gente la escuche y encuentre confort en ella en estos tiempos tan oscuros. Luego escribí 'La espada de Damocles' para animar a la gente a votar. Es un tema que habla sobre la necesaria responsabilidad que conlleva tener poder. Es violenta, trágica y se la dediqué porque espero que Trump no genere más caos del que está generando. Ya veremos el final de la historia.