«Las letras de reguetón se estudiarán en la universidad»

Dice el periodista Joan Pons al final de 'Debut. Cuadernos y canciones' que «solo existe una Christina Rosenvinge, que continuamente está creando a partir de la autointerrogación, de la imposibilidad de atraparse a sí misma en presente». No va desencaminado ya que esa parece ser la intención del libro que tan primorosamente ha editado Literatura Random House. Porque en su primera obra literaria, la artista madrileña de 54 años no solo recopila las 107 canciones que ha escrito en estos más de veinticinco años de carrera, sino que se preocupa por contextualizarlas, a partir de cuadernos, diarios y correos electrónicos, y, de colofón, se marca un ensayo «sobre las peculiaridades de escribir verso cantado».

El libro de Rosenvinge surge de su idea de juntar todas sus letras con un ensayo sobre la peculiaridad de escribir verso cantado. «Quería hacerlo porque quería reivindicar las letras de las canciones como un género literario», señala. La cantante se descubre en este libro como una defensora de las letras consideradas como arte. «La música pop es algo relativamente moderno y se asocia a la industria del entretenimiento y no a la cultura. Pero creo que solo es cuestión de tiempo. No me cabe la menor duda de que dentro de un siglo o dos habrá letras de reguetón que se estudiarán en las universidades», sostiene.

La elaboración de este libro le ha obligado a echar la vista atrás, aunque no ha sentido nostalgia. «Nada. Soy muy poco dada a la nostalgia porque tiendo a juzgarme a mí misma con cierta dureza y por eso avanzo rápido de un disco a otro, porque creo que no caer en la autocomplacencia es importante y eso te obliga a crecer», explica Christina Rosenvinge.