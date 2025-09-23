La leyenda discreta de Mick Harvey suena en Oviedo

El mítico multiinstrumentista australiano Mick Harvey aterriza el jueves 25 en la ovetense sala Gong Galaxy Club con su nuevo proyecto junto a la polifacética ... artista mexicana Amanda Acevedo. La apertura de puertas es a las 20.30 y el inicio del concierto está previsto media hora más tarde.

La presencia de Mick Harvey en el mundo del rock está asociada a su vínculo con Nick Cave desde muy temprana edad: en 1974 con los Boys Next Door, primero, en la Caulfield Grammar School de Melbourne y, posteriormente, en 1977 transformados en The Birthday Party, con quienes se mudaría a Londres y alcanzaría una respetabilidad y veneración de la crítica que no se vio respaldada en un éxito comercial, con álbumes como su primero 'Prayers on fire' (1981) y su segundo 'Junkyard' (1982) y unos conciertos plenos de una atmósfera de catártica energía sin precedentes. En 1983 se traslada a Berlín Occidental junto al resto de la formación hasta que deja el grupo tras negarse a girar por Oceanía. En 1984 se reencuentra de nuevo en Londres con Nick Cave y arrancan un nuevo proyecto, con diversas denominaciones: primero, Nick Cave Man Or Myth; luego, Nick Cave & The Cavemen, hasta convertirse en Nick Cave & The Bad Seeds. Abandona la formación en 2009 ante la creciente influencia de Warren Ellis en el sonido del grupo.

Más allá de su discreta, pero trascendental, pertenencia durante veinticinco años junto a los Bad Seeds de Nick Cave, la figura del multiinstrumentista australiano (voz, guitarra, bajo, teclados, batería) destaca en proyectos que dejaron indeleble huella como Crime & The City Solution, sus trabajos en solitario (sus dos primeros álbumes reinventan una parte del cancionero de Serge Gainsbourg) o las diversas bandas sonoras que ha compuesto –algunas junto al propio Nick Cave y Blixa Bargeld, con Alexander Hacke (Einstürzende Neubauten) o en solitario–, hasta sus actuales giras mundiales formando parte del grupo de la estrella post-punk P. J. Harvey, además de sus tareas como productor o arreglista de músicos como la propia P. J., Anita Lane, Rowland S. Howard o Robert Foster.

En noviembre de 2017, Harvey conoce a la polifacética artista mexicana Amanda Acevedo tras un concierto de P. J. Harvey en México DF y emprenden un nuevo proyecto que se plasma en la unión para el álbum 'Phantasmagoria in blue' (2023) –donde reinterpretan un amplio espectro de autores, de Tim Buckley a Luis Eduardo Aute– y en el reciente 'Golden Mirrors - The Uncovered Sessions vol.1' (marzo de 2025), donde revisan el cancionero del músico norteamericano Jackson C. Frank y con el que abren en Oviedo mañana (entradas a 28 euros) su gira española.