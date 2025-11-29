Loquillo: «El poder no quiere música en directo porque sabe que una canción puede cambiar la historia de un país»

Actúan esta noche en un Gijón Arena con todas las entradas vendidas (22 horas) y se preparan para dar lo mejor de sí mismos ... y del 'rock and roll', que es de lo que más saben. Loquillo (Barcelona, 1960) e Igor Paskual (San Sebastián, 1975) llevan tocando juntos casi veinticinco años y bromean con el peligro que tiene la energía de ambos dentro y fuera del escenario, donde se encontrarán hoy también con el gijonés Nacho Vegas.

–Aparte de Nacho, ¿habrá alguna sorpresa más esta noche?

–L: No, nosotros somos la sorpresa. Nos hubiera gustado que estuviera Jorge (Ilegales), pero vamos a esperar a que se recupere. Evidentemente el concierto estará dedicado a él, porque es familia y porque es uno de los referentes, no solo del rock español, que ya lo sabe todo el mundo, sino como amigo. Es uno de los pocos amigos que yo tengo en este negocio. Cuando él tiene un problema, aquí damos la cara y cuando lo he tenido yo, él da la cara. Y cuando digo problemas, digo problemas graves. Ese es el código del 'rock and roll'.

–¿Hay alguna anécdota que tengan juntos que se pueda contar?

–L: Con Jorge hay una muy divertida, pero no se puede contar. Reciente, hay una que tiene que ver con las redes, porque un día salió en mi defensa y yo tuve que llamarle y decirle que todos esos haters eran mentira. Él los había citado a todos a una hora determinada para zurrarse. Tuve que llamarle y decirle: '¡Tranquilo! ¡Son bots!' Pero sí, hemos pasado muchas cosas juntos en la época más salvaje, y hemos salido vivos. Y creo que hemos salido vivos porque teníamos sentido de la supervivencia y porque hay una cosa fundamental en el 'rock and roll', que es la capacidad que tenemos que tener de explorar los límites. Es nuestro trabajo. Las bandas de rock que no exploran los límites, que no se meten en problemas, que no caen en contradicciones y que no se equivocan, tienen poco de rock.

–Y desde su perspectiva, ¿cómo se ve el panorama ahora, dominado por la música urbana y el reguetón?

–L: Yo es que no le hago caso. Respeto todos los géneros. He crecido en una época en la que existía el cantante melódico, el 'cansautor', la folclórica y la rumba pop. Y eso sigue estando, España es eso.

–Pero en el rock, ¿cree que la calidad es equiparable a la de hace 20 años?

–L: La gente ahora toca mucho mejor y son mucho mejores musicalmente hablando, porque han aprendido, han ido a escuelas. Yo vengo del punk, que era subirte ahí arriba y ya está, y ahora hay excelentes bandas que tocan mucho mejor. No que nosotros, que somos la mejor banda del país, pero porque yo me he dedicado a buscar a los mejores. Y yo soy el peor de mi banda, esto es importante, porque el nivel de un grupo lo marca el peor, así que si el peor soy yo, imagínate. Ahora tocan mejor, sí, pero para mí, el 'rock and roll' es lo más cercano al peligro; que entre en un sitio y de repente la gente se ponga nerviosa. Y eso ahora les falta.

–¿Y no creen que ahora el peligro está más en las redes y la cancelación?

–Igor Paskual: A mí eso me parece un tópico perezoso y peligroso. Creo que nunca hubo más gente diciendo cosas que ahora. Y eso que nosotros somos la última gran banda española formada en la era pre-internet.

L: Y además, como dice Sabino Méndez, 'se sobrevive al grupo Prisa'. Antes, si no sonabas en 'Los 40', no existías, y el que no cedía sus derechos de autor no sonaba, como yo. Y ahora, nadie puede dominar las ondas, porque la red hace posible que todo el mundo pueda escucharlo todo. Y es el público el que decide. Yo le tengo que dar las gracias a las redes, porque durante 20 años no soné en la radio, pero empecé a sonar en internet.

–Ha sacado un disco que es casi un homenaje. ¿Eso quiere decir algo de su carrera? ¿Se plantea bajar del escenario?

L: Dios me libre, yo no voy a regalarle a mis enemigos eso. Yo, hasta que me caiga. Pero no creo que me siente en una silla.

–Pero sí le preocupa lo que quedará de su legado.

L: Nadie va a dejar las cosas tan bien hechas como las hizo Bowie. Es el ejemplo a seguir, y en el negocio también. Porque hay algo muy importante que es la autoestima, amar y cuidar este oficio. A mí me gustaría que antes de que yo ya no pueda estar en un escenario se apruebe el Estatuto del Creador, que llevamos 47 años esperándolo.

–¿Y son optimistas?

–I. P: Claro que somos optimistas, las cosas están mucho mejor que hace unos años, las condiciones de trabajo son increíblemente mejores ahora y mucho se le debe a este señor (Loquillo), que exigía condiciones, técnicos de sonido, técnicos de luces. Aparte del legado musical, que es importante, el mejor legado que puede dejar el 'Loco' es enseñarnos cómo crecer con el rock. Nosotros somos la primera banda que lo está haciendo, y ese legado es casi tan importante como los propios discos.

–¿Y cómo ven el hecho de que cada vez estén cerrando más salas pequeñas y casi no haya bares con música en directo?

I. P: Para mí, es en lo que más vamos hacia atrás. Pero también porque la interacción social está cada vez más condicionada por el mundo digital, y los lugares de encuentro cada vez son menos. Ya no se entienden las salas como lugares donde dejar que la gente se exhiba, sino que son lugares donde recaudar.

L: Yo voy más allá. La Revolución de los Claveles surgió gracias a una canción que sonó en una radio. En los lugares como este suceden cosas. La gente habla, la gente conspira, la gente piensa. Son peligrosos: no convienen. El cierre de salas y locales o el cierre de librerías viene porque somos peligrosos. El poder no quiere esto, porque sabe que una canción puede cambiar la historia de un país. Por eso nos cierran todo. Y estos locales acabarán siendo lugares de resistencia.

–¿Qué bandas jóvenes creen que pueden tomar el relevo del rock?

I. P: Es muy complicado verlo porque primero habría que considerar qué entendemos por rock, qué es lo que representa. Una banda que se acerca mucho a nosotros puede ser de rap, como Trueno o WOS, por intención y por mensaje, aunque no tengan guitarras. Igual estamos mirando donde no es, igual estamos viendo a bandas 'indies' descafeinadas que se hacen pasar por rock, y el 'rock and roll' está en otro lado.