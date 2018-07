Love of Lesbian incluye Gijón en su gira 'Espejos y espejismos' Love of Lesbian, el pasado fin de semana en Barcelona. / EFE El Teatro de la Laboral acogerá el 10 de noviembre este espectáculo de música, títeres y sombras chinas MIGUEL ROJO Martes, 17 julio 2018, 00:17

Love of lesbian, uno de los grupos más en forma del pop español, estará en Gijón el próximo 10 de noviembre, en el Teatro de la Laboral. «Después de continuadas peticiones por parte del inquieto público de Love of Lesbian, nos complace anunciaros que el espectáculo Espejos y Espejismos vuelve a los teatros. No es una obra de teatro ni un musical. Podría ser definido como un concierto teatralizado, basado en el repertorio más ensoñador del cancionero de Love of Lesbian. ¿La música como reflejo de nuestra realidad, o la música como creadora de espejismos donde refugiarse? Una dualidad que muchas veces se confunde en una misma melodía y un mismo verso», anunció el grupo a través de Spotify, donde sus seguidores tienen ya opción de comprar de forma adelantada las entradas.

La nueva puesta en escena de este espectáculo, explican, «será reactualizada escénicamente e incorporará algunos temas de 'El poeta Halley' aunque conservará su mágica y minimal esencia». Guillem Albà firma una puesta en escena donde «las sombras chinas, los títeres y otras disciplinas tomarán protagonismo para recrear el atrezzo emocional propicio para cada situación» Ya en 2014 hicieron una gira con este formato, y en aquellos conciertos muñecos que cobraban vida, títeres, sombras chinescas y cajas de luz compartían protagonismo con la música, la banda y Santi Balmes, que llegaba a ser engullido por una bolsa de aire gigante. Hasta un Zeppelin sobrevolaba los teatros, que acaban siendo balcones que se abrían sobre la ciudad.

Love of lesbian empiezan a tocar en otoño de 1997. Formado por Santi Balmes (voz, guitarra y teclados), Jordi Roig (guitarra), Joan Ramon Planell (bajo y sintetizador) y Oriol Bonet (batería y programación). Más tarde se incorporaría a la banda Julián Saldarriaga (guitarra, secuenciadores y coros). Actualmente, esta formación la completa en los directos Dani Ferrer (teclados).

La banda de Santi Balmes ha tenido una fructífera relación con Asturias, donde tienen un gran número de fieles. En los últimos años, fueron uno de los conciertos estrella del festival Monkey Days, que se celebró en el patio de la Laboral en 2012. En 2014 actuaron con lleno en la Sala Acapulco y en 2017 incluyeron Oviedo en su calendario nacional. Este año les tocaba Gijón y lo han programado en su nueva gira.