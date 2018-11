El maestro ovetense Pablo González será el nuevo director de la Orquesta de RTVE Del ovetense Pablo González dicen que es uno de los maestros más versátiles y apasionados de su generación. / E. C. El nombramiento le llega mientras dirige a Oviedo Filarmonía en la 'Tosca' que se representa en el Teatro Campoamor A. VILLACORTA OVIEDO. Viernes, 16 noviembre 2018, 00:30

Pablo González será el nuevo director titular de la Orquesta Sinfónica RTVE, además de asesor artístico de su orquesta y coro. Un nombramiento que le llegó al maestro el mismo día que se estrenaba 'Tosca' en el Campoamor, una jornada «muy especial» para él, porque González dirige a Oviedo Filarmonía en el tercer título de la temporada de la ópera ovetense.

El nuevo responsable de la orquesta -que estudió en la Guildhall School of Music and Drama de Londres- no es nuevo en el ente público, porque ya trabajaba como asesor artístico en la programación de la temporada 2019-2020, pero pronto sustituirá a Miguel Ángel Gómez-Martínez, que culminará su etapa como titular de la OSRTVE el próximo 31 de agosto.

Reconocido como uno de los maestros más versátiles y apasionados de su generación, dicen de él que transmite gran inspiración a las orquestas y al público de todo el mundo, «siempre atento a cada uno de los silencios e inicios de la orquesta sinfónica al completo, tejiendo y poniendo orden en esa revolución tonal», en palabras de 'Opera World'.

El nuevo director titular de la Orquesta Sinfónica RTVE captó la atención internacional tras alzarse con el Primer Premio en el Concurso Internacional de Dirección de Cadaqués y en el Donatella Flick. De 2010 a 2015, fue titular de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Y, anteriormente, fue también director principal invitado de la Orquesta Ciudad de Granada y director asistente de la London Symphony Orchestra.

Y, si hablamos de los recientes y próximos compromisos del ovetense, hay que citar sus éxitos con orquestas de todo el globo, aunque como director de ópera también es profeta en su tierra, habiéndose puesto al frente de la parte musical de 'Don Giovanni' y 'Madama Butterfly' en la Ópera de Oviedo.

Entre sus grabaciones discográficas, destaca el monográfico de Enrique Granados en tres volúmenes con la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya para el sello Naxos, además de un álbum que incluye las suites de 'Carmen' y 'L'Arlesienne', de Bizet, entre otros muchos proyectos como su colaboración continua con la Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern y galardones como el prestigioso 'International Classical Music Award'.