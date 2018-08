La magia del Boss, en el Botánico Manel Fuentes, durante su concierto en el Jardín Botánico. :: CAROLINA SANTOS Manel Fuentes y su Spring's Team celebran con rock'n'roll y nostalgia los 25 años del primer concierto de Bruce en Gijón M. F. A. Viernes, 17 agosto 2018, 01:02

Veinticinco años hace que Bruce Springsteen dio su primer concierto en Gijón y quince ya que Manel Fuentes montó una banda para versionar largo y tendido a su ídolo. Ayer el comunicador catalán acudió al Jardín Botánico de Gijón para recordar la efeméride con nostalgia, pero sobre todo con mucho rock'n'roll. No cabía un alma para disfrutar con el Spring's Team, que se arrancó a los sones de 'Darkness of the edge of town'. «Teníamos muchas ganas de estar en Gijón. Uno de los grandes ídolos de mi vida fue Enrique Castro 'Quini'», afirmó Manel antes de que la noche se calentara con himnos del de New Jersey como 'The ties that blind', 'Badlands' y 'Hungry heart'. Empezó medio en broma esta banda que actuaba en un local de Barcelona a cambio de bebida gratis para los músicos y que se ha convertido ya en un grupo compacto y sólido que, sin ser la E Street Band ni pretenderlo, borda las versiones y pone al público a cantar y bailar. Puede que Fuentes no ande sobrado de voz, pero derrocha todo lo demás, y domina la magia del escenario. Es un Springsteen solvente, convincente y divertido que se lo pasa mejor que nadie y que busca y consigue una suerte de comunión entre incondicionales de Springsteen. Tras el primer bis, se le hizo entrega como recuerdo de una camiseta del Sporting con el nombre de Quini en la espalda. Se la entregó el hermano de 'El brujo', Falo Castro.