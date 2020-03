NUEVOS PROYECTOS Malú reaparece en pleno embarazo Malú ya prepara un nuevo trabajo. / Instagram de Malú La artista ha hecho realidad una de sus ilusiones CARLA COALLA Lunes, 2 marzo 2020, 15:27

Desde que ella y su pareja, el expolítico Albert Rivera, anunciaran que iban a ser padres, poco se deja ver la artista y contadas son las veces que se prodiga por las redes sociales. Sin embargo, Malú ha roto su silencio para dar a conocer el que es uno de sus proyectos más personales, la nueva versión del tema 'Cantaré'. Todos los beneficios irán destinados, tal y como la propia cantante ha confirmado, a la financiación del proyecto 'Girls Equals Future' de Plan Internacional.

Hace meses que Malú pasó a formar parte de la iniciativa que busca proteger los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas a través del movimiento 'Girls Equals Future'. La artista lanzó una petición consistente en buscar nuevas voces que la ayudaran a grabar una nueva versión de 'Cantaré', tema incluido en su último álbum de estudio, 'Oxígeno'. Una ilusión que al fin ha podido hacer realidad y que verá la luz el próximo 6 de marzo, tal y como ella misma ha anunciado a través de una publicación en Instagram.

Hace dos semanas, Malú hizo público que, a pesar de que no se encuentra muy activa en las redes sociales, y que está disfrutando de su embarazo de manera relajada, no ha dejado de trabajar. La cantante madrileña colgó una fotografía en la que se la puede ver grabando lo que será su nuevo disco. Aunque asegura que no sabe «cuándo estará listo ni cuánto tiempo me llevará», Malú ha querido dejar claro a sus fans que quiere dar «lo mejor» y que ya se ha puesto a trabajar.