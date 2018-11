Maluma anuncia su retirada temporal en Instagram Imagen compartida por Maluma en su cuenta de Instagram. El cantante colombiano ha utilizado su cuenta de la red social para explicar los motivos de su descanso EL COMERCIO Gijón Jueves, 22 noviembre 2018, 18:28

Maluma revoluciona las redes sociales tras anunciar su retiro temporal del mundo de la música. A través de su cuenta de Instagram, uno de los cantantes de reggaetón más exitosos ha decidido dirigirse a sus seguidores para explicarles la intensidad de trabajo de los últimos meses, motivo por el que necesita un descanso.

El colombiano ha ultilizado el Insta Stories para hacer oficial su decisión y es que el último año del cantante ha sido una locura: «Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pasear, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu; esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido».

El retiro de Maluma tan solo durará una semana, por lo que sus admiradores de todo el mundo pueden respirar tranquilos. Tal vez la polémica generada en los Grammy Latinos, donde fue protagonista no solo por llevarse uno sino por las quejas que hubo en redes por su reconocimiento, ha motivado que el colombiano necesite apartarse del ojo público una temporada.