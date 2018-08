Maná baja el telón Fher Olvera y Sergio Vallín, durante el concierto de Maná en Gijón Life. / Damián Arienza El grupo mexicano cierra ante 7.000 personas el Gijón Life con un concierto que encandiló a sus seguidores GLORIA MARTÍNEZ Jueves, 2 agosto 2018, 01:01

Después de diez conciertos desde el 20 de julio hasta ayer con importantes artistas del panorama internacional y nacional y un público entregado en cada actuación, la primera edición del Gijón Life llega a su fin. Más de 50.000 personas han pasado por el parque de los Hermanos Castro de Gijón para disfrutar de unas noches de verano rodeadas de amigos y familiares, con la mejor banda sonora posible, la de sus cantantes y grupos favoritos. Ayer, el responsable de apagar las luces definitivamente y poner la guinda al pastel de este festival fue el grupo mexicano Maná. Su actuación, ante más de 7.000 personas, fue parte de uno de las paradas de su gira 'Festivales de verano en España'. Fher Olvera, el vocalista, junto a Álex González, Juan Caballeros y Sergio Vallín y sus batería, bajo y contrabajo, y guitarra, respectivamente, conquistaron al público con una actuación inolvidable. Gijón fue la penúltima parada de la banda en esta ira, la séptima ciudad de las ocho que los mexicanos han visitado. Recién llegados de Gerona, el grupo no ha perdido la oportunidad de visitar también la capital asturiana y disfrutar de la Catedral de Oviedo, junto a su gastronomía. «¡Pero qué comida tenéis aquí!», decía jocoso Olvera en su cuenta de Instagram. La banda también ha estado en La Palma, Marbella, Vigo y Ávila, y el 4 de agosto terminará en Almería. Ayer, a lo largo de las dos horas de concierto, el público disfrutó de un espectáculo en el que se combinaron los mayores éxitos de su carrera profesional hasta el momento y los temas de su último trabajo 'Cama Incendiada', que ha sido galardonada con un Grammy Latino y que pertenece a su último disco publicado en 2015.

Comenzaron reivindicativos los mexicanos, con mensajes en las pantallas gigantes que hacían alusión al cambio climático. Entre el humo rojo salieron para empezar con 'Manda una señal', oportunidad que aprovechó Fher para comenzar con su ya mítico movimiento de melena sobre el escenario y enlazar con 'Oye mi amor', dos canciones que les sirvieron para meterse al público en el bolsillo, niños incluidos. 'Corazón espinado' y 'Déjame entrar' fueron los siguientes temas con los que se arrancaron para volver al discurso ecologista. «La tierra no nos pertenece», concedió Fher, que también tuvo bonitas palabras para Gijón. «Qué linda noche, nos gusta mucho estar en esta tierra». No fue tan linda para algunos de los asistentes, que se quejaron de que desde la grada no se veía el escenario con totalidad.

Galería. El público abarrotó el parque de los Hermanos Castro. / Damián Arienza

Desde que el grupo se conformó en 1987 por la separación de la banda anterior (Sombrero Verde), Maná ha editado nueve álbumes de estudio y entre finales de año y principios del 2019, sacarán su décimo disco, aún sin nombre definitivo. 'Rayando el sol', una de las canciones más cantadas en la noche de ayer, les llevó al estrellato con su segundo álbum 'Falta Amor'. Sin embargo, ese solo sería el pistoletazo de salida para unos años en los que los éxitos no han parado de llegar. 'Oye mi amor' de su tercer álbum '¿Dónde juegan los niños?, y 'Labios compartidos', de su séptimo disco 'Amar es combatir' han acompañado a generaciones de familias a lo largo de los años. Familias como las que se pudieron ver ayer en Gijón.

En estos 31 años pisando escenarios y ciudades por todo el mundo, la banda se ha convertido en una de las más exitosa de las últimas décadas. Galardones y condecoraciones no les faltan, ya que tienen una larga lista de premios que les hacen honor a la buena fama que arrastran. Cuatro Grammy, ocho Grammy latinos, la Medalla al Mérito de las Bellas Artes del Ministerio de Educación y Cultura y Deporte de España en 2017 o el 'Billboard' de este mismo año son solo algunas de las condecoraciones que tienen. Fher Olvera, el vocalista del grupo, fue el elcargado de revolucionar el panorama musical en aquel momento. Después de salir de 'Sombrero Verde', donde versionaban canciones de rock, decidieron dar un paso más allá y crear su propio grupo en el que se fusionase el rock, el pop y los ritmos latinos. Todo ello, en un contexto en el que la tendencia 'rock en tu idioma' estaba en apogeo. Las circunstancias, y su esfuerzo y constancia hicieron que Maná (nombre elegido por el significado que tiene en polinesio: 'energía positiva') sea hoy en día una de las bandas que ha marcado un antes y un después en el panorama musical internacional.

Lo demostraron ayer en Gijón, donde lograron emocionar a las más de 7.000 personas que se acercaron al parque de los Hermanos Castro para poner el broche final a la primera edición del Gijón Life.