Maná descubre Oviedo El grupo mexicano se desplaza a la capital de Asturias antes del concierto que ofrecerán esta noche en Gijón EL COMERCIO Gijón Miércoles, 1 agosto 2018, 19:22

No es la primera vez que están en Asturias, pero los componentes de Maná no habían tenido tiempo hasta ahora de descubrir algunos de los tesoros de la región. Los componentes de la banda mexicana han aprovechado su estancia en la región para visitar Oviedo, donde han se han acercado a la Catedral. Tanto les ha gustado que no han dudado en colgar un vídeo en su cuenta de Instagram en la que ensalzan la belleza de este monumento. «Estamos en Oviedo, esta es la catedral de San Salvador. Hermosa», sentencia su vocalista, Fernando Olvera, en la publicación.

Los componentes de Maná ofrecerán esta noche a partir de las 22 horas un concierto en el parque de los Hermanos Castro con el que pondrán fin al Gijón Life, un escenario por el que han pasado Bunbury, los exconcursantes de Operación Triunfo Bad Bunny y Dani Martín, entre otros.