De María Becerra a Hijos de la Ruina: estos son los primeros conciertos del último Boombastic Asturias El festival, que volverá a celebrarse en Llanera los días 16, 17 y 18 de julio, avanza el cartel

El festival Boombastic Asturias ya tiene sus primeros conciertos y artistas confirmados para el verano de 2026, que vuelve un año más a Llanera. El último, según anunciaron ya hace varias semanas. María Becerra, Hijos de la Ruina y Saiko encabezan un cartel con un montón de nombres más como Luck Ra (que canceló el concierto previsto este 2025), Chanel, JC Reyes, Yung Beef...

Este avance de cartel fue presentado en Madrid, concretamente en Callao, con la proyección de los artistas confirmados proyectándose en las pantallas de la céntrica plaza.

Lo llaman el 'Last dance' y anuncian que una de las novedades es que el recinto contará con «diez mundos»; se refieren, aclaran, a que serán diez escenarios «temáticos con una zona inmersiva donde los asistentes podrán disfrutar de todo tipo de diversión convirtiendo así el festival en una experiencia única similar a la de un parque temático».

