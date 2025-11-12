Mateo Eraña lanza hoy su álbum 'Transparente' y el próximo sábado lo presenta en acústico en Velvet Club. Nos habla de este trabajo y ... de su momento.

–Lanza disco y hace unas semanas actuaba en Miami con Boombastic en la Billboard Latin Music Week. ¿Cómo vivió eso?

–Fue una experiencia muy bonita. Ya ir a tocar canciones fuera de Asturias, de tu casa, siempre mola e ir fuera de España, tan lejos, es una pasada muy grande y además delante de mucha gente de la industria musical. Me lo dicen hace dos años y no me lo creo.

–En tan poco tiempo ha despegado con fuerza. ¿Costó dar el paso de saltar a los escenarios?

–Al principio fue más que nada echarle una cara tremenda, no tenía prácticamente idea de cantar ni tocar la guitarra, y menos de subirme a un escenario cantando. Llevo años en la música y en el rock, pero como batería. En un momento dado me apetecía cantar, hicimos un par de bolos... y al Albéniz. Y lo llenamos. Ahora he ido aprendiendo a tocar la guitarra y a componer, a coger la furgoneta y tocar fuera. La música es un cúmulo de cosas que hay que ir aprendiendo y estoy muy agradecido de poder hacerlo.

–¿Y el situarse en primera línea como frontman?

–Con la batería tienes un escudo muy bonito. De frontman, si coges la guitarra también te da algo de escudo, pero sin ella tienes que olvidar que estás ahí y centrarte en disfrutarlo. Si no le echase cara, me cagaría antes de salir, estaría comiéndome las uñas, pero no de nervios, de excitación. Eso ya está superado y ahora son ganas de salir a tocar

–Ha podido ir rodando las canciones en directo, ¿ahí han ganado en potencia?

–Ganan mucho, y ahora estamos sonando ya muy bien. Espero también sonar mejor, ir mejorando, porque somos todos chavales, pero sí que los temas ganan con el público y creo que no pierden frescura.

–¿Cómo definiría este disco?

–Tiene algo muy fresco y algún toque canalla. Mezcla sonidos de pop rock americano, pero manteniéndose en lo que estamos ahora, que es en 2025. Hay sonidos modernos y no suena a un disco de hace 40 años, sino actual, aunque con cosas que nos gustan de hace muchos años.

–¿Y en cuanto a las letras?

–Me he dado cuenta cuando lo he podido escuchar entero de que habla sobre todo del paso del tiempo, toca también temas de amor, pero sobre todo del tiempo que pasa volando. Por trabajo, el mío se me pasa yendo y viniendo de Madrid a Gijón. Eso se refleja ahí

–¿Hay mucho también de generacional?

–Es el objetivo. Aunque no escribo buscando un público, el que nos gusta tener es joven y le gustan nuestras canciones. En todo caso no me planteo al componer tocar un tema que pueda gustar, perdería toda la gracia.