Melodías entre la naturaleza Dani Llamas, durante su actuación en el Ewan Festival. :: FOTOS: PATRICIA BREGÓN Dani Llamas, voz y guitarrista de GAS Drummers, abrió ayer el Song for an Ewan Day, que culmina esta noche en Salinas J. F. GALÁN Sábado, 11 agosto 2018, 00:24

Cantante y guitarrista de 'GAS Drummers', considerada como una de las bandas de rock más relevantes del indie-punk español, Dani Llamas fue el encargado de abrir ayer el cartel del Songs for an Ewan Day de Salinas, un festival cuando menos diferente que en tan solo cinco ediciones ha conseguido consagrarse como una cita muy a tener en cuenta para los amantes de la música. Su particularidad radica en el escenario, un bosque, el de El Agüil, en Salinas, en el empeño que pone la organización por respetar el entorno y crear un ambiente acorde, especial, cercano, amable y distendido, casi familiar, a base de un montaje tan sencillo como efectivo. Una tarima, unas 'gastronetas', dos o tres barras y no mucho más. Tampoco hace falta.

Gente, la justa. «Tampoco pretendemos que esto se llene. Nuestra única intención es crear un ambiente agradable y que el público disfrute de la noche, de la música y de este ambiente tan especial», manifestó Juan Luis Suárez, exguitarrista del Sueño de Morfeo y 'alma mater' del festival. Fiel a su forma de ser, solicita que su nombre no figure. «No hace falta». Puede que sea cierto, pero no sería justo.

Dani Llamas dio el relevo a Alberto & García, banda asturiana que este año ha publicado su tercer álbum de estudio 'El Buen Salvaje', doce temas inéditos que combinan el pop-rock clásico con ritmos latinoamericanos y guiños a la música electrónica, las cumbias e incluso el soul.

El plato fuerte se servía a continuación: Zahara en el concierto Mahou Cinco Estrellas. La cantautora jienense publicó su primer álbum profesional en 2009 'La fabulosa historia de...' Compuesto por once canciones, su sencillo 'Merezco' adquirió popularidad tras ser elegido canción oficial de la Vuelta Ciclista a España de aquel año. También colaboró con la canción solidaria promovida por Carlos Jean 'Ay Haití', y en el álbum tributo a Antonio Vega. Después llegarían otros dos discos, 'La pareja tóxica' y 'Santa'.

En El Agüil, Zahara reaparecía con cuatro canciones del EP 'Primera temporada', que presentó en el festival. Y como cierre de la jornada inaugural, Marlon, quinteto musical liderato por el castrillonense Adrián Roma, que tras varios 'singles' ha publicado su primer disco, 'Cosas que no se pagan con dinero'.

El Ewan Festival retomará la actividad a la una de la tarde de hoy con una sesión vermú a cargo de Billy Boom Band, «rock para niños», aseguran. Al caer al noche, a partir de las nueve, Marem Ladson, Carmen Boza, Dani Fernández, la banda inglesa Smile y los mallorquines L.A.