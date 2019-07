Michael Jackson se da un homenaje en Metrópoli Cientos de personas disfrutaron del espectáculo. El tributo al rey del pop triunfó con hits como 'Thriller', que llenó de zombies el escenario KAY LEVIN Sábado, 6 julio 2019, 01:25

El Festival Metrópoli vivió anoche otra jornada fulgurante con el concierto que rendía homenaje a Michael Jackson. Un espectáculo repleto de grandes éxitos del rey del pop y constantes evocaciones de su estética y sus inolvidables movimientos que dejaron al público eufórico.

Unas teclas de piano dieron entrada a dos jóvenes que, como parte del espectáculo, cuentan qué significó para ellos su música. Su interpretación de 'I'll be there' precedió a 'Wanna be starting something'. Ya con los bailarines sobre el escenario, el público comenzó a disfrutar al ver al doble de Jackson. La mimetización del cantante principal de la banda con el ídolo es casi absoluta. Con todo, aunque se mueve como él, en cada gesto y giro, no canta como lo hacía el genio que lideró la banda Jackson Five.

Cuando se cumplen diez años del fallecimiento del célebre artista, el tributo de la Jackson Dance Company hizo justicia a la fama del homenajeado, con una docena de bailarines que revivieron sus coreografías más conocidas y le dieron un nuevo barniz a la leyenda del mítico cantante, que marcó una época en la historia del género. Un regalo para los fans del norteamericano, que pudieron experimentar en primera persona cómo era (más o menos) un concierto del icónico vocalista, que dejó un vacío en el mundo de la música que este concierto hizo considerablemente más pequeño durante casi dos horas.

Los pasos de 'moonwalk' no faltaron en la pista, ni entre los asistentes más atrevidos que trataban de emular sus movimientos. 'They don't care about us' fue seguida de la más romántica 'You are not alone', cantada por la pareja de fans del principio, cuya historia se iba intercalando entre tema y tema.

El griterío volvió con el traje blanco en que se enfundó el líder del grupo en 'Smooth criminal', con inclinación imposible incluida. Luego, los trajes con estilo egipcio en 'Remember the time', seguido de hits coreados como 'The way you make me feel', 'Black or white', 'Bad' o la celebrada 'Billie Jean'.

El apogeo del show, sin embargo, llegó cuando unos zombies empezaron a invadir el escenario, junto al lejano aullido de los lobos, y comenzó a sonar 'Thriller', bailada también entre los asistentes.

Los más nostálgicos pudieron disfrutar del apartado dedicado a la banda juvenil que formó Jackson con sus hermanos, con un remix de temas como 'Can you feel it', 'One, two, three' o 'Don't blame it on the boogie'. Y el repaso a su legado acabó además con la versión a capela de 'I just can't stop loving you' y el famoso 'We are the world', apropiado para una jornada con ambiente lúdico y amplia presencia familiar.

Los espectadores ovacionaron al grupo al finalizar este derroche de energía, que, pese a ser una copia de un original irrepetible, hizo honor al protagonista. Y, tras ellos, llegaron Las Munjitas del Fuzz, un grupo consagrado como uno de los mejores del garage punk.