«Tenía miedo a mi segundo disco, pero aprendí a convivir con él» Edu Vázquez, en el Estudio Rojo de Gijón. / COLECTIVO KRAKEN El cantautor asturiano, emigrado a Madrid, financia su trabajo a través de 'crowdfunding' en la plataforma Verkami Edu Vázquez, sobrino de Úrculo, remata estos días en Gijón su nuevo álbum MIGUEL ROJO GIJÓN. Miércoles, 26 septiembre 2018, 00:24

El de estos días es uno de los muchos viajes a Asturias que, en los últimos meses, viene realizando Edu Vázquez (Oviedo, 1981) desde sus cuarteles madrileños, donde lleva cinco años haciéndose un hueco, tratando de que sus canciones se escuchen por las salas del centro de la capital. Fue en 2012 cuando dio luz a su primer disco, 'Doce maneras de escapar descalzo', y desde entonces ha venido rumiando más canciones, dándoles vueltas, desechando unas y creando otras según la vida se las iba dictando. «He tenido una época un poco complicada y he tardado más de lo que pensaba en volver a grabar, aunque las canciones siempre han estado ahí. Algunos temas los escribí cuando me fui a Madrid y ya los he tocado en directo, pero todas las canciones han cambiado mucho para el disco», explica a través del manos libres, desde la carretera.

El motivo de que Asturias fuese ayer su destino es el de darle los últimos remates al que será su segundo disco, que aún no tiene título y que financia mediante la fórmula del micromecenazgo, a través de la plataforma de 'crowdfunding' Verkami, donde el que quiera apostar por él puede comprarlo ya por adelantado. «Si no pasa nada raro, el 'crowdfunding' acaba el 20 de octubre y un mes después el disco estará preparado. Antes de que acabe el año quiero hacer un par de conciertos de presentación, uno en Madrid y otro en Asturias, si se puede». Hoy mismo se encerrará, un día más, en el Estudio Rojo de Gijón con Pablo Lato a los mandos del proceso de grabación. Lato se encarga también de tocar el bajo y completan la banda Sergio García (mandolina), Pablo Sotelo (batería y percusión) y Ángel Ruiz (pedal steel). «Se han llevado las canciones a lugares maravillosos», agradece el cantautor.

Vázquez firma también todas las letras. «Hay muchas canciones que hablan de la lucha contra la falta de motivación a la hora de encarar cualquier proyecto, y de los miedos, que no tienen por qué desaparecer nunca, sino que hay que aprender a convivir con ellos. Yo tenía miedo a grabar mi segundo disco, pero aprendí a convivir con él», reconoce. Otras canciones hablan, «sin nostalgia», de cómo se echa de menos la vida de este norte. «Hay una que expresamente habla de Celorio, que ahora es mi casa en Asturias, a donde vuelvo».

«Madrid es un poco el sitio en el que hay que estar, pero yo preferiría vivir en mi norte»

Aún así, reconoce que Madrid, que mientras habla se queda atrás en su retrovisor, «es muy interesante si te quieres abrir camino. He compartido mucha música estos últimos años. Todas las noches hay conciertos en las salas y está siendo una etapa muy enriquecedora en ese sentido», describe. «Desde Asturias se puede uno abrir camino también, hay gente que lo está haciendo, pero tienes que hacer mucho por moverte y salir de tu zona de confort», explica. En su opinión, «Madrid es un poco el sitio en el que hay que estar. Pero yo preferiría vivir en mi norte», reconoce.

Eduardo Vázquez es sobrino del fallecido artista Eduardo Úrculo, y hace tan solo unos meses también perdió a su madre, María del Mar Úrculo, sonriente bibliotecaria de la ovetense Ciudad Naranco. «Su muerte el pasado diciembre también influyó en algunos temas. Ella fue una de las personas que más me animó a ponerme a grabar, en septiembre, cuando parecía que su enfermedad remitía. El disco también cuenta todo eso», explica con cierta timidez. Cuenta mucho de él. Todo, podría decirse. «Por otra parte, hay un acercamiento a un sonido cercano a los cantautores americanos que a mí me gusta escuchar», detalla. También la forma de trabajar en el estudio es diferente. «Hemos hecho un poco al revés de lo habitual. Las canciones nacieron casi desnudas, porque grabamos primero voz y guitarras. Después estuvimos pensando mucho en ellas y las fuimos vistiendo con lo que nos pedían, grabando las baterías al final. Creo que nos está quedando bien», detalla.

Son las canciones las que le indican el camino. Ahora, él lo sabe, han tomado su forma definitiva y reclaman ser escuchadas.