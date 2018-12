Morgan, Rozalén y La Casa Azul, en el Gijón Sound Arriba, Morgan. Sobre estas líneas, Dorian Wood y la banda británica de soul Stone Foundation. Dorian Wood rendirá homenaje a Chavela Vargas en un festival que permitirá disfrutar del soul elegante de Stone Foundation y la fiesta de Yelle y Jungle by Night M. F. ANTUÑA GIJÓN. Viernes, 21 diciembre 2018, 01:09

El cartel del Gijón Sound ya está casi listo. A falta de conocerse cuál será la presencia musical asturiana, ya es público que los días 5, 6 y 7 de abril, en Gijón la música sonará en distintos escenarios y con muy diversos ritmos. A Rufus Wainwright y Rachel Eckroth se suman ahora las propuestas de la Casa Azul, Morgan, Rozalén, Dorian Wood con su particular homenaje a Chavela Vargas, Jacco Gardner, Jungle by Night, Los Vinagres, Santero y los Muchachos, Stone Foundation, Yelle Club Party y Guille Milkyway Dj.

En el plano internacional, destaca la presencia de Dorian Wood, un californiano de origen costarricense que traspasa las fronteras de la música para erigirse en 'performer' y artista visual. Con una voz potente y una contundencia física imponente, dicen de él que es una fuerza de la naturaleza, un auténtifo tifón. Su último álbum, 'Xalá', se editó el pasado año y fue grabado en España; este 2018 ha alumbrado un EP con tres temas, pero en 2019 se cumplen cien años del nacimiento de Chavela Vargas y a ella rinde tributo en 'Xavela Lux Aeterna'.

Jacco Gardner, cantautor holandés afincado en Lisboa, llegará con 'Somnium', un álbum en el que el pop más psicodélico y barroco de sus inicios abre camino a una música más hipnótica y nocturna.

Jungle by the Night son nueve tipos dispuestos a poner a todo el mundo a bailar, a abrir su particular jungla a todos los públicos. Este año, estos holandeses han editado su quinto álbum, 'Livingstone'. Comenzaron agitando sonidos afrobeat y el mundo y los viajes les han hecho ampliar la inspiración y los registros.

Stone Foundation está considerada como una de las bandas que mejor representa el sonido northen soul de Gran Bretaña. Apadrinados por el mismísimo Paul Weller, derrochan elegancia y buen hacer y presentan nuevo álbum, 'Everybody, Anyone'.

Yelle es una banda que une a Julie Budet, cantante francesa de electropop, con los djs Grand Marnier (Jean François Perrier) y Tepr (Tanguy Destable). Juntos montan una Club Party que garantiza mucho más que un buen rato.

En el ámbito nacional, el cartel incluye a un clásico que nunca falla, La Casa Azul, la banda de Guille Milkyway, que participa también como dj en solitario en el festival. El grupo madrileño Morgan, música de raíz norteamericana, sigue en franco ascenso en el panorama patrio con su álbum 'Air', mientras a Rozalén el compromiso, el activismo y las canciones con mucho que contar la han convertido en un personaje muy popular de la música hecha en España. Y de Albacete a La Palma, la isla canaria origen de Los Vinagres, banda afincada en Madrid que se define a sí misma con cierta poesía: «Orquesta de rock volcánico que cuando da una verbena te empuja los manises por donde quiera que pises». Santero y los Muchachos llegan desde Valencia con un «rock reposado» que crea paisajes y pasajes sonoros que transitan desde el amor, la suerte o la muerte.

Con las mujeres como protagonistas, el Gijón Sound ha creado una nueva imagen en la que ellas se convierten en protagonistas. El festival cuenta además este año con la colaboración del Aula de Cultura de EL COMERCIO.