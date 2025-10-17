Muere Ace Frehley, uno de los fundadores de Kiss, tras sufrir una trágica caída 'The Spaceman', legendario guitarrista de la banda, ha fallecido a los 74 años

Gene Simmons (izquierda) y Ace Frehley (derecha), en el inicio de la Super Bowl XXXIII, el 31 de enero de 1999 en el Pro Player Stadium de Miami, Florida.

Kiss pierde a uno de sus cofundadores y legendario guitarrista. Ace Frehley ha fallecido a los 74 años en su casa de Nueva Jersey a causa de «una reciente caída» accidental, según ha comunicado su representante Lori Lousararian. Lo ocurrido deja a su familia, que lo acompañó hasta el final, «completamente devastada y con el corazón roto».

«En sus últimos momentos, tuvimos la suerte de rodearlo con amor, cuidado, palabras de paz, pensamientos, oraciones e intenciones a medida que dejaba la tierra. La magnitud de su partida es de proporciones épicas y va más allá de toda comprensión. Reflexionando sobre todos sus increíbles logros a lo largo de su vida, ¡la memoria de Ace continuará viviendo para siempre!», han escrito sus familiares en un comunicado al que ha tenido acceso la agencia AFP.

Paul Daniel Frehley nació en Nueva York el 27 de abril de 1951, y comenzó a tocar guitarra de adolescente. En 1973 cofundó Kiss, junto al baterista Peter Criss, el vocalista Paul Stanley y el bajista y vocalista Gene Simmons.

Su estética glam, con enormes cabelleras, botas de plataforma, vestuarios estridentes y maquillaje teatral, la pirotecnia y el dramatismo de sus conciertos convirtió a Kiss en una de las bandas más icónicas del mundo. Cada miembro asumió un personaje, y el de Frehley fue 'Space Ace' o 'The Spaceman', pero en 1982 abandonó el grupo en medio de excesos relacionados con el abuso de drogas y alcohol. Volvió brevemente a la banda en la década de 1990, y junto a ellos fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014.

Su carrera como solista lo llevó a los primeros lugares de las listas de música de Estados Unidos con trabajos como 'Origins Vol.1', en 2016. El guitarrista estaba de gira este año con su más reciente trabajo '10.000 Volts', pero había suspendido el tour debido «a asuntos médicos».

