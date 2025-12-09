Desde el Sporting a Luz Casal lloran a Jorge Martínez, líder de Ilegales: «Hoy, el norte está aún más lleno de frío»

Inés Barea Gijón Martes, 9 de diciembre 2025, 14:19 Compartir

Esta mañana, el mundo del rock se ha quedado huérfano y la música ha parado de sonar por un instante. El fallecimiento de Jorge Martínez, líder de Ilegales, deja un vacío difícil de llenar con palabras, pero quienes le conocieron, le quisieron o simplemente crecieron entonando las letras de sus canciones, se despiden hoy de él entre mensajes de cariño y dolor y todavía en estado de shock. «¿Alguien pensó alguna vez que Jorge Ilegal era mortal? Imprescindible», escribía Víctor Manuel, a quien debemos que en 1982 se publicase la primera maqueta de la banda, en su cuenta de Instagram.

«Fue uno de los tíos más auténticos y más honestos que hubo en la escena nacional», decía Kike Suárez pocos minutos después de conocer la noticia. «Y en Asturias, probablemente el más grande». Coincide con él Enrique Granda, quien produjese el disco y la gira del 20 aniversario: «En Asturias, es la figura más importante sin lugar a dudas», asegura. «Era un tío con un corazón enorme y una persona fantástica. Generoso, muy amigo de todos y muy profesional, se dedicaba en cuerpo y alma a la música».

Artistas de la talla de Luz Casal, que colaboró en el disco del 40 aniversario de Ilegales y cantó con él 'Mi vida entre las hormigas', no han tardado en pronunciarse a través de sus redes sociales: «Te has ido demasiado pronto, amigo Jorge. Nos quedamos lamentándolo tus amigos, tus admiradores (también tus soldaditos de plomo). Seguro que habrás encontrado un adjetivo soez para justificar tu partida. Asturies se queda sin un tipo grande», lamentaba. También Dani Martín participó en ese recopilatorio, 'La lucha por la vida', y ha querido dedicarle unas palabras a su «amigo Jorge»: «Jamás le faltó el respeto a su discurso musical, auténtico y único. Te lo has pasado muy bien, has vivido la vida que has querido. Nos hicimos amigos tarde, pero pasamos grandes momentos juntos. Te admiro, compañero, siempre que mire al cielo diré 'Hola, mamoncete'».

En sus redes se pronunciaba también Pancho Varona, que asegura que «el rock está de luto», y lo hacían otras personalidades de la comunicación como el periodista Jesús Cintora, que se despedía con una frase que bien resume la actitud que el músico siempre llevó por bandera: «Casi hasta el final con las botas puestas».

En Gijón, el hueco que deja será imposible de llenar, y por eso desde el Sporting también lloran su pérdida y afirman que «su recuerdo acompañará siempre al rock español» y que «hoy, el norte está aún más lleno de frío». Y también lo hacen desde el FICX, donde presentó en 2016 su documental 'Mi vida entre las hormigas': «Lamentamos el fallecimiento de Jorge Ilegal, magnífico músico y letrista. El mundo de la música y de la cultura pierde a un referente». Y desde Oviedo, llegan también las condolencias: «El mundo de la música y la cultura está de luto, pero siempre quedarán tus letras y tus canciones porque 'abatido pero erguido no me dejo derrotar'», publicaba la cuenta del equipo de fútbol de la ciudad.