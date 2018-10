«El nuestro es un mundo intenso que se retroalimenta» Captains al completo. / E. C. Captains llega esta noche a Gijón con su disco 'Pure Pleasure' JORGE ALONSO Sábado, 27 octubre 2018, 00:41

Captains nacieron, al menos en Gijón, como «el proyecto paralelo de Fee Reega», pero se ha convertido en una de las propuestas más sólidas, atrevidas y ascendentes de la música popular actual. Imparables e imbatibles en directo, se plantan en el Albéniz (hoy, 22 horas) para poner de largo su estupendo 'Pure Pleasure' que es, efectivamente, un placer sin fisuras.

-¿Es el placer, o la búsqueda del placer en todas sus formas, el tema troncal de este disco?

-Fee: No, no ha sido intencionado el que sea el hilo conductor. En realidad, ya desde el primer disco, o los primeros temas, la melodía, la voz, las letras, van un poco en esa onda sensual, pero no es un disco conceptual. Cuando hacemos un disco nos metemos en un mundo muy intenso que se retroalimenta, aunque la sensualidad y la sexualidad siempre han estado presentes.

-¿Cuál es el proceso que lleva a este disco?

-David: Fee y yo nos encargamos de la composición, en mi caso más de la música y en el suyo de las letras y las melodías. Luego se trata de crear un ambiente de concentración máxima en lo que hacemos, quedamos unos cuantos días de manera intensiva hasta que las canciones vayan tomando forma.

-¿Esa combinación imbatible de guitarras que te abrasan la sien, sección rítmica que golpea entre la boca del estómago y el pecho y las melodías sinuosas hay que trabajarla o sale sola?

-Fee: Ha sido algo natural, la confrontación entre las bases rítmicas y mis melodías que suelen ser más bien sinuosas... es el modo en que hemos estado funcionando casi desde el principio.

-David: Hay mucho de buscar ese equilibrio entre lo rítmico, la melodía y la crudeza, pero nos preocupa que se mantenga la idea inicial, por eso muchas de las tomas tanto de voz como de otros instrumentos son las primeras.

-Lo cierto es que en este disco el abanico de Captains se amplia, hay más matices, más texturas...

-David: Sí, este disco es más abierto, más amplio, puede que haya más diferencia entre canción y canción, lo cierto es que no nos limitamos en absoluto.

-Fee: Ya durante el proceso de composición y en los ensayos sentimos la necesidad de frenar un poco, de meter alguna canción algo más reposada, es una forma de tomarnos un respiro, en mi caso a la hora del directo, de respirar literalmente (risas).

-¿Los temas del último disco has sido testados ya en los directos, además de la presentación en Barcelona?

-Fee: Hemos ido integrando poco a poco algunas de las canciones nuevas durante los conciertos este año, por eso algunas han ido tal cual del escenario a la grabación.

-David: Y en el concierto tocaremos el disco nuevo entero.

-¿Con ese directo tan potente la idea será ponerse con todo, el circuito de clubs, los festivales y demás, no?

-Fee: Todo, todo lo que podamos. Ahora clubs, luego festivales... primero ha salido en formato digital, luego en físico, de modo que estamos un poco con el tema de la promo y de hacer presentaciones como esta en Gijón, pero luego ya girarlo por toda España.