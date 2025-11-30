El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El grupo de artistas, con José y Robert Taboada al frente, que acudió a la cárcel.

Música y baile para animar Villabona

José y Robert Taboada llevaron canciones y coreografías al módulo 10 de mujeres de la cárcel en el marco de los actos del 25N

M. F. A.

Gijón

Domingo, 30 de noviembre 2025, 17:57

Comenta

Dos artistas y un destino singular para una tarde lluviosa de sábado. Robert y José Taboada, hermanos de sangre y de amor al arte, acudieron ... al centro penitenciario de Villabona para participar en un acto organizado con motivo del 25N, en el módulo 10 de respeto de mujeres. Era la primera vez que ambos actuaban juntos. José, el Sabina gijonés, y Robert, con su grupo de baile Claqué Asturias, unieron fuerzas para durante tres horas para hacer disfrutar a las reclusas que se hallan en su última fase de reinserción. «Su actuación ha sido indescriptible por el ambiente que han logrado crear y que las internas nunca olvidarán», afirmó el equipo de subdirección de la cárcel asturiana.

