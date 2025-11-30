Música y baile para animar Villabona

Dos artistas y un destino singular para una tarde lluviosa de sábado. Robert y José Taboada, hermanos de sangre y de amor al arte, acudieron ... al centro penitenciario de Villabona para participar en un acto organizado con motivo del 25N, en el módulo 10 de respeto de mujeres. Era la primera vez que ambos actuaban juntos. José, el Sabina gijonés, y Robert, con su grupo de baile Claqué Asturias, unieron fuerzas para durante tres horas para hacer disfrutar a las reclusas que se hallan en su última fase de reinserción. «Su actuación ha sido indescriptible por el ambiente que han logrado crear y que las internas nunca olvidarán», afirmó el equipo de subdirección de la cárcel asturiana.

Para los artistas fue también una experiencia que van a recordar siempre: «Fue muy emotivo», resume José Taboada. Fue su hermano Robert de quien partió la idea de que acompañara a su grupo de baile en esta actividad y él solo pudo decir «p'alante». Le cuesta encontrar palabras para definir lo ocurrido: «Yo empecé a tocar la guitarra y a sondear con canciones lentas de Sabina, vi cómo respondían, vi cómo llevaban el compás y me puse con un vals, empezaron a bailar, saqué un poco más de ritmo y lo pasaron muy bien, la verdad».

«Fue un momentazo», revela José Taboada, que abrió el show antes de que empezara el bailoteo de la mano de Robert. Veintiún personas, 19 bailarines más Robert y José, estuvieron allí. Y fue el grupo el que protagonizó en interiores varios 'flash mob' temas de Abba, Madonna, Tino Casal, Michael Jackson, Lady Gaga y Back Street Boys. Ellas quedaron encantadas; ellos, más todavía. Se fueron con ganas de volver, de repetir la experiencia. «Es una manera de mostrar que hay luz al final del túnel», concluye José Taboada.