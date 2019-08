La música independiente inunda Xedré El público, disfrutando del festival. :: FOTOS: JAVIER ROSAS El Prestoso Fest acogió a grupos como Airbag y The Parrots en una cita en plena naturaleza con casi un millar de asistentes IRENE B. CARRIL Sábado, 10 agosto 2019, 01:25

El Prestoso Fest es un lugar en el que todos pueden disfrutar. Los miembros más pequeños de la familia e incluso los perros, que pueden entrar al recinto ya que desde la organización dejan claro que les gusta la naturaleza y todo lo que la rodea. Es por eso que han encontrado su lugar en la localidad canguesa de Xedré, en plena montaña, justo al lado de la Reserva Natural de Muniellos y en Parque Natural de las Fuentes del Narcea . Allí, todo el mundo pudo escuchar música independiente en un ambiente casi familiar: asistieron casi mil personas.

Aunque la música ya comenzó a sonar el viernes, ayer llegaba mucho más potente, con conciertos desde las 20 horas. Los encargados de inaugurar la jornada fueron los Pandeiros de Xedré, quienes ya habían participado en la anterior edición del festival: música tradicional, pegada a la tierra, para marcar los primeros compases. Después actuaron Maribel & Sebastian DJ's, con sus canciones pop. El folk y el country no se quedaron si su espacio dentro de este ciclo de conciertos: Mingote se subió al escenario para interpretar temas como 'La cena de navidad'.

Steve Smyth & The Outlaw continuaron con la fiesta, antes de que le tocara su turno al grupo Airbag. Este trío se presentó con su torrente de rockero, la que dejan reflejada en temas como 'En los brazos de la agente internacional'. Ya pasada la medianoche estaba presvista la presencia en el escenario de The Parrots, música indie al ritmo de temas como 'No me gustas, te quiero'. A las 2 de la madrugada, sin importarle el cansancio, llegaría el truno de Joe Crepúsculo, un cantautor que lleva ya a sus espaldas ocho discos, en los que combina música pop y electrónica, dando como resultado canciones como 'Aguas pantanosas'. Para cerrar la jornada del festival, DJ Pícaro sería el encargado ya de madrugada de continuar ofreciendo diversión a los más reaciones a irse a dormir

Aquí no se acaba la fiesta, ya que hoy a partir de las 13 horas, en el patio del Ayuntamiento de Cangas, pinchan de nuevo Maribel & Sebastian DJ's y Rodrigo Cuevas. Después, a partir de las 19.30 horas, de nuevo en Xedré, la segunda jornada del festival. Larga vida al Prestoso.