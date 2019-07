«La música es infinita, hay sitio para todos» Aarón Zapico hiló su charla como si de una ópera se tratara. Aarón Zapico reivindica el papel de la mujer en la música en su lección magistral ante la Reina M. F. ANTUÑA OVIEDO. Viernes, 26 julio 2019, 00:39

«La música es infinita, hay sitio para todos». Y todos los que aspiran a dedicarse a ella deben de buscar el suyo hallándose a sí mismos, luchando «sin contención» y asumiendo que el fracaso está ahí. O no. «El fracaso realmente no existe, cómo vamos a definir como fracaso luchar por algo hasta el final». Ahí está el quid: en no rendirse, en «descansar en el rellano» solo para echar la mirada atrás y «seguir con más fuerza». Son consejos de un gran músico para los aprendices que estos días se dan cita en la Escuela Internacional de Música de la Fundación Princesa de Asturias, son solo algunas notas de una armoniosa y sonora lección magistral con la firma del langreano Aarón Zapico, que -dijo- ha aprendido a convivir con el fracaso. «Si os caéis siete veces, levantaos ocho», animó.

En el claustro del Museo Arqueológico de Oviedo, el líder de Forma Antiqva congregó la atención de unas 200 personas entre alumnos y familiares y con la reina Letizia en primera fila, acompañada por el presidente del Principado, Adrián Barbón, el secretario de estado de Cultura, Alejandro Tiana, el presidente de la Fundación Princesa, Luis Fernández-Vega, y otras autoridades, que disfrutaron, como el resto, de una conferencia que fue mucho más que eso, que tomó forma de ópera para dividirse en prólogo y tres actos y que discurrió con el sonido del clave interpretado por él mismo junto a las voces y violines de un grupo de alumnos que dieron vida a piezas de Marini, Frescobaldi, Le Bailly, Falconieri, Monteverdi y Dourgarian.

Fue didáctico, ameno, divertido el músico langreano que lanzó, sin un solo desafine, un sinfín de mensajes en pro de su oficio y su pasión. Clamó por «convertir la música en una verdadera industria cultural», agradeció la visibilidad que estos cursos y la presencia de la Reina dan a la música y se lanzó enseguida a la batalla por defender a todas las mujeres que en la música han sido y, sin embargo, son absolutas desconocidas. Tómo como ejemplo y guía a una veneciana de nombre Barbara Strozzi, del siglo XVII, que hizo lo imposible en aquel tiempo y en aquel lugar, siendo además hija bastarda y madre soltera. Con «osadía», con «afán de experimentación» y con «nulo miedo al fracaso» logró la «excelencia» y no permitió que ningún hombre ni retocara ni firmara sus obras. Toda una adelantada, pero no la única. A todas ellas las reivindicó: «La tierra que sepulta nombres femeninos es cada vez más fina», dijo, para apostar después por catalogar, registrar y estudiar a fondo «las historias fascinantes que hay detrás de cada creadora» capaz de navegar en un mundo «masculino y machista» con valentía.

La música antigua, su apuesta personal, su mundo, estuvo también muy presente en una lección magistral que se detuvo a hablar de la inmensa libertad que este género da a los intérpretes, capaces también cada vez que toman los instrumentos de recrear nuevamente las piezas, de hacerlas suyas, de convertirlas en únicas. Instó a los jóvenes a sentirse creadores cuando interpretan, a hacer uso de «una imaginación infinita», a dejarse llevar por esa «bendita locura», a ser «intérpretes del tiempo que os toca vivir».

Zapico cerró su ópera con una larga ovación antes de iniciar un turno de preguntas muy animado en el que intervino en dos ocasiones la reina Letizia, que comenzó por agradecer la invitación que cada año le hace la Fundación Princesa de Asturias para estar en su tierra: «Me encanta venir cada mes de julio aquí a Oviedo», dijo, antes de definir como «valiosos» los consejos de Zapico «que van a recordar siempre» los alumnos. Añadió después que él ha desarrollado su carrera junto a sus hermanos y preguntó de forma elocuente: «¿Qué os daban para desayunar en casa?» para, en el tiempo que les ha tocado vivir, alcanzar la excelencia musical. La respuesta fue simple: fue algo natural, orgánico, no hay más secretos. Pero, eso sí, aún quedaba algo que añadir: «Desayunábamos Colacao, pero mis hermanos son más de Nesquik», bromeó. La Reina tomó de nuevo la palabra para seguir el chiste, comentando que suponía que en la dieta de los músicos de Forma Antiqva habría algo más de proteína y preguntar si es compatible para los jóvenes de hoy escuchar al tiempo trap, reguetón y música culta. Zapico renegó de las letras de contenido machista, pero le dio el visto bueno al resto de músicas y puso en manos de educadores y padres la tarea de lograr que los chicos escuchen también clásica y se emocionen con ella.

Entre bromas y veras, Zapico, que confesó que de niño su única ambición era jugar en el Real Madrid, que después quiso ser soldado y que acabó enrolado sin remedio en el pentagrama, soltó el micro y se dejó aplaudir por el público antes de que la Reina se dirigiese a la sala de exposiciones del Arqueológico, donde pudo contemplar la muestra 'Hallazgo de lo ignorado', de Ruth M. Anderson, fotógrafa de la Hispanic Society of America, Premio Princesa de Cooperación Internacional 2017. Volvió de nuevo doña Letizia al imponente y soleado claustro para fotografiarse con los 135 alumnos que participan en los cursos.