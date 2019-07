Música sin malos augurios Aitana, durante su actuación en el Gijón Life. / FOTOS: DAMIÁN ARIENZA Aitana Ocaña, finalista de 'Operación Triunfo 2017', presentó su primer disco en Gijón ante 2.500 personas JESSICA M. PUGA Sábado, 27 julio 2019, 00:12

Aitana Ocaña es una especie de rey Midas del siglo XXI: todo lo que toca se convierte en oro. Suma 12 discos de platino y 7 discos de oro desde que comenzó su carrera hace poco más de un año, y eso que solo tiene un trabajo en el mercado, 'Spoiler'. La joven cantante ha puesto voz al tema 'Un mundo ideal', de la cinta 'Aladdín', y a la película 'La gran aventura de los Lunnis'; ha colaborado con Morat, Lele Pons, Greeicy y Tini; ha publicado un libro con sus dibujos, 'La tinta de mis ojos'; tiene una colonia con su nombre y marcas de toda índole se la rifan como imagen.

La finalista de 'Operación Triunfo 2017' está aprovechando su tirón haciendo todo lo que le apetece en cada momento. El pasado 22 de junio dio el pistoletazo de salida a su 'Play Tour', la gira de presentación en directo de su primer disco, que la llevó ayer a Gijón. Arropándola, 2.500 personas que le hicieron los coros y no dejaron de bailar y de emocionarse -según lo exigiera la situación-, durante todo el concierto. De hecho, no fue necesario siquiera escuchar música alguna para que se desatase la pasión: solo con verla aparecer en el escenario el público enloqueció.

No fue la de anoche la primera actuación de Aitana Ocaña sobre un escenario asturiano. La primera vez que la joven cantante actuó en la región lo hizo también al amparo del Gijón Life, pero arropada por sus quince compañeros de 'Operación Triunfo 2017'. Aquella fue una noche especial para la 'triunfita', pues era la primera vez que se subía a un escenario tras el estreno mundial de su primer tema, 'Teléfono', dos días antes. Entonces, no tenía previsto cantarlo, solo lo hizo a capela por la insistencia de sus 'fans' y la bailó junto a sus compañeros a modo de cierre. Anoche, fue el tema con el arrancó el concierto. Siguió con 'Stupid' y dejó sus primeras palabras al público. «Gijón, cómo estáis. Bueno, primero tengo que agradecer que estéis aquí, sobre todo, con la lluvia que iba y venía. Me alegro mucho de que ahora no llueva. Gracias por haber estado esperando. Esta noche quiero que cantéis, bailéis y lo paséis súper bien».

La cantante siguió su concierto con 'Mejor que tú' y 'Perdimos la razón'. Todo iba bien, hasta que un fallo técnico la obligó a parar durante unos instantes, viéndose obligada a insistir en las disculpas al público. El contratiempo la hizo volver con fuerza para atacar 'Barrio y hielo' y 'Las Vegas', momento en el que el público levantó unas cartulinas con forma de corazón que ella agradeció al acabar de cantar. Luego vendría la canción con la que pudo haber representado a España en Eurovisión, 'Arde', la primera, pero no la única que rescató de su pasado en 'OT'.

El público estaba encantado, tanto que alguien le acercó una bandera de Asturias que la cantante no dudó en atar al pie del micro. «Quien no arriesga no gana, me lo dice mi padre siempre. Yo arriesgué cuando fui a 'OT'. Gracias a mis padres me apunté, así que es por ellos que estoy aquí realmente», afirmó para arrancarse con 'Nada sale mal', otra más de las canciones que el público coreó en un concierto lleno de emoción.