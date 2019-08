La música y la naturaleza se alían en Salinas Vista general del público durante la actuación de Coti. Holly Miranda, Georgina, Coti, La Sonrisa de Julia y David Otero triunfaron anoche en el Ewan ANA RANERA Domingo, 11 agosto 2019, 01:25

Songs for an Ewan day ha vuelto este fin de semana a llenar de música y buen ambiente Salinas. Este festival, que consigue reunir cada verano a centenares de personas atraídas por la magia de sus conciertos, vivió en el bosque de El Agüil dos noches idílicas. Allí sonaron primero bajo el sol y, finalmente, bajo la luz de la luna, las voces de Holly Miranda, Georgina, Coti, La Sonrisa de Julia y David Otero.

Todos los artistas que participan en este festival tienen en común la capacidad de hacer magia con su voz y, por eso, estas dos noches se están convirtiendo en citas ineludibles del verano asturiano. Aunque la música sea la protagonista, el festival también es todo un éxito gracias a su puesta en escena, donde la naturaleza se mezcla con las luces y los food trucks, que permiten disfrutar de una cena al aire libre con las actuaciones de fondo. Además, este año el deporte ha tenido una gran presencia con expertas en yoga y paddle surf que impartieron clases.

Las actividades empezaron el viernes con el concierto de Willy Naves. A este lo siguieron Paul Alone, Guitarricadelafuente, Nil Moliner y Smile, quienes hicieron bailar al público y llenaron de buenas vibraciones el bosque.

El sábado se retomaron los conciertos a las 19.30 horas con Holly Miranda. La cantautora norteamericana abrió la sesión al ritmo de su pop alternativo, con canciones como 'All I want is to be your girl', una de las más conocidas de la cantante. A ella la siguió Georgina, que llenó el bosque de sentimientos con temas como 'Supermujer' o 'Menamore'. La actuación más esperada de la noche fue la de Coti, con quien pudieron tararear sus canciones más emblemáticas, esas que llevan años triunfando y siendo banda sonora de muchas vidas. Los allí presentes se rindieron a 'Nada fue un error' y 'Antes que ver el sol'. Además, el argentino dio también un concierto privado para 20 personas al que se podía acceder únicamente por sorteo.

La Sonrisa de Julia sería el siguiente grupo en subirse al escenario y hacer gala de la sensibilidad que desprenden sus melodías. La noche habría de terminar con el pop de David Otero; el madrileño lleva en su recámara 'Baile', su canción más conocida. De esta manera y mejorando expectativas se despidió el festival hasta el próximo verano.