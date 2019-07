Música a remojo en el Gijón Life La lluvia hizo acto de presencia y la afluencia de público se vio afectada. :: ARNALDO GARCÍA Quique González subió con retraso al escenario tras la actuación de Morgan para repasar los temas más emblemáticos de su carrera ANA RANERA Viernes, 26 julio 2019, 00:39

El Gijón Life acogió ayer una noche pop-rock que empezó pasadas las diez con la actuación del grupo madrileño Morgan. La banda, formada por Nina de Juan (piano y voz), Paco López (guitarra y voz), David Schulthess (teclados), Ove (bajo) y Ekain Elorza (batería), abrió el concierto al ritmo de 'Planet earth' y continuó, durante más de una hora, recorriendo los temas de sus dos discos, 'North' y 'Air'. Morgan empezó su andadura musical hace siete años y, desde entonces, no han dejado de llenar las salas donde tocan con esa fusión de estilos que, junto a la voz de Nina, hacen mágicos sus conciertos. «Seamos felices pese a la lluvia», invitó la joven vocalista, que dijo estar muy nerviosa. Los asistentes la animaron con un aplauso y después se rindieron ante sus interpretaciones, especialmente cuando cantaron en compañía de Quique González 'Sargento de Hierro', uno de los temas fundamentales del grupo. El micro de González no funcionaba, así que acabó, literalmente, compartiendo el de Nina. AcabaríanMorgan su actuación con 'Marry you'.

Después se hizo el silencio durante un buen rato. El cambio de escenario se prolongó más de lo esperado, y los técnicos repasaban una y otra vez las conexiones, con la gente empezando a impacientarse. Eran ya las 23.30 horas, tres cuartos de hora de retraso con respecto al horario previsto y tras una actuación de Morgan que encandiló al no muy abundante público presente -1.500 personas según la organización-, cuando Quique González apareció finalmente en escena entre aplausos y ovaciones de sus fans asturianos, quienes llevaban casi dos años esperando para escuchar de nuevo al cantante en directo. Gijón fue el escenario elegido por el madrileño para terminar su breve gira veraniega, apenas seis fechas, que sirve en la práctica como prólogo de un nuevo disco que verá la luz el 18 de octubre, con letras de Luis García Montero.

Pese a que la lluvia no dio tregua, sus seguidores acompañaban a viva voz las canciones de uno de los cantautores-rockeros más consolidados de nuestro país. La música se impuso a su manera y los asistentes pudieron disfrutar con el repaso que hizo el madrileño por sus más de veinte años de carrera. Empezó con 'Fiesta de la luna llena' y 'Sangre en el marcador'. «Es una gozada compartir escenario con Morgan. Siento lo de la lluvia, pero aquí en el norte estamos acostumbrados», saludó el madrileño antes de atacar 'Cuando estés en vena' y 'Caminando en círculos'. Tenía previsto hacer un repaso a temas emblemáticos como 'Charo' y 'Salitre', aunque al cierre de esta edición la lluvia arreciaba y los truenos no invitaban a disfrutar del concierto.