Música sinfónica asturiana para el Día de les Lletres

Se perciben ecos de un lejano nacionalismo musical en las tres obras que ayer, con motivo del 'Concierto de las Lletres Asturianes' interpretó la ... Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), bajo la dirección de Rubén Díaz. La columna vertebral de la 'Rapsodia Asturiana', de Leoncio Diéguez, son cantos muy populares de Asturias. 'Bricial', de Guillermo Martínez, nos remite, más allá de un programa concreto, a un paisaje y a un lago emblemático del Parque de Covadonga. 'Don Quijote y la batalla de los rebaños', también de Leoncio Diéguez es un poema sinfónico que bebe en la tradición histórica hispana de las 'Cantigas' de Alfonso X.

Leoncio Diéguez nació en Palazuelo de Órbigo (León) y se afincó hace cuarenta y cinco años en Asturias, en donde fue director de la Escolanía de Covadonga, y, más adelante, profesor y director del Conservatorio Eduardo Martínez-Torner, de Oviedo. A muchos compositores asturianos, Leoncio les enseñó a través de sus clases de armonía, contrapunto y fuga un oficio sólido, sobre el que se puede fomentar la inspiración. La orquestación del 'Asturias patria querida' tocada por la OSPA al final del concierto está realizada por Diéguez. La 'Rapsodia asturiana' muestra esa maestría artesanal de Leoncio en el arte de la orquestación y, sobre todo, de la variación. La obra se estructura sobre tres temas populares. El primero, 'A mí me gusta la gaita', descompuesto en pequeños motivos; el segundo, con carácter contrapuntístico, es la canción infantil 'No le daba el sol', y finalmente, con orquestación de fanfarria, 'Ya se van los pastores para Extremadura'. La rapsodia se cierra con la vuelta brillantemente entonada de 'A mí me gusta la gaita'.

Guillermo Martínez es uno de los compositores asturianos más fecundos y que ha abordado los más variados géneros. Desde la zarzuela, con el estreno de 'Maharajá' a la música sinfónica; desde el lied, con sus 'Oleos en música', paráfrasis para voz y piano de seis obras pictóricas de la colección -por ahora- de la Fundación Selgas, a numerosas piezas corales. 'Bricial', dedicado a su maestro Antonio García Abril y su esposa Áurea Ruiz, es un poema sinfónico, encargo de la OSPA con motivo de los treinta años de su refundación. La obra se estrenó ayer. Se estructura en seis movimientos de una gran variedad orquestal. Más que un poema sinfónico descriptivo, cada movimiento sugiere ideas abstractas con poca unidad entre los movimientos. La estética es muy postromántica, la obertura recuerda a Richard Strauss, y destacaron una marcha muy rítmica con carácter oriental, 'Fuga', el quinto movimiento, muy solidamente estructurada, y el concertante intermedio, en el que los instrumentos de la orquesta -violín, viola, violonchelo- actúan como solistas. Cerró el concierto el poema sinfónico 'Don Quijote y la batalla de los rebaños', inspirado en el capítulo 18 de la primera parte de 'El Quijote'. Una obra maestra de la orquestación, en la que se repite un pequeño motivo que toca inicialmente el oboe. El ataque a los rebaños se representa con música militar -el popular 'Quinto levanta, tira de la manta'-, un simpático toque de humor que contrasta con el tono reflexivo y melancólico general.

Rubén Díaz dirigió con seguridad, destacando los acentos de dinámica. Un concierto muy aplaudido e, indudablemente, es muy positivo que estos actos institucionales asturianos se arropen con música creada aquí.