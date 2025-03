El músico de los estribillos imborrables

JOSU OLARTE bilbao. Miércoles, 10 de junio 2020, 00:08 | Actualizado 03:41h. Comenta Compartir

En su familiar entorno pirenaico de Vielha (Lleida) se apagó ayer una de la voces más familiares del pop español del último cuarto de siglo, desatando una emocional ola global de recuerdos y homenajes al cantante, compositor, guitarrista y líder de Jarabe de Palo, Pau Donés. Desde hace cinco años venía desdramatizando su batalla contra el cáncer de colon y contra aquel «gen mutante» escondido en su peritoneo al que llamaba «el cangrejo».

Dado que, como proclamaba en 'Depende', todos vivimos «de prestao», Donés había optado por quitarle hierro al asunto hablando con naturalidad de su enfermedad. Venia ejerciendo de 'coach' y conferenciante para enfermos de cáncer y hasta llegó a colgar en internet una foto tomando una sesión de quimio en Formentera en bañador de surf. «Fui directamente de la playa. Era una manera de recordar que el cáncer no puede ser protagonista de la vida del que lo sufre ni de su entorno», comentaba en una entrevista con este periódico.

Había amigos que no le llamaban por miedo a que estuviera muriéndose, continuaba el autor de 'La Flaca'. «Cuando supe lo que era empecé a quitarle el estigma de enfermedad mortal para meterla en el saco de las crónicas. Es que se ha llegado a decir que me había muerto de paro cardiaco. En todo caso, no miro atrás. No me interesa el pasado, ni el futuro sino el ahora», declaraba hace tan solo unos meses.

Y es que Pau creía en el poder vivificante y terapéutico de la música a la que, sin que fuera su prioridad, trató de mantenerse vinculado hasta el final, revisitando toda su carrera en distintos formatos. Desde que diera a conocer sus circunstancias, Donés decía apreciar una conexión más intensa con sus seguidores que se hacía más evidente en sus conciertos. Hace año y medio optó por alejarse de su vorágine para llevar una vida «más normal» y pasar más tiempo entre el valle de Arán y Formentera con su familia y su hija adolescente, Sara, cuya infancia se perdió por su apretada agenda.

Ambos amagan un baile en su último vídeo, 'Eso que tú me das'. La canción se interpretó a finales de mayo y es hoy la despedida de un Pau que, ya demacrado y sentado en un taburete, daba las gracias a sus seguidores. «He recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no», comentaba Donés junto al sencillo que el 26 de mayo precedió a la apresurada edición digital de su último álbum, 'Tragas o escupes'.

En breve verán la luz en formato físico sus once canciones, en las que versa, con un vitalismo algo nostálgico, en torno al amor, el paso del tiempo y la integridad a la que, como en un combativo epílogo final, parece apelar su tema central, grabado con La Shica: «Escupes o tragas te escondes o disparas/ haces lo que te mandan o lo que te da la gana... Ni me callo ni trago ni paso por el aro».

Barcelonés de origen oscense y pirenaico (Montanuy, 1966) Donés estudió Empresariales y comenzó trabajando como ejecutivo de cuentas de una agencia de publicidad que abandonó para perseguir el sueño de dedicarse a la música que tenía interiorizado desde que, con apenas 13 años, su madre -que tres años después se quitaría la vida- le regalara una guitarra a cambio de mejorar como estudiante. Paradójicamente, un anuncio televisivo lanzaría su carrera convirtiendo en hit veraniego su célebre 'La Flaca', tema inspirado por una «tremendísima mulata» a la que conoció en un viaje a Cuba.

Muy en la línea de Juan Perro, Donés asentaría una carrera a lomos de un pop latino-mediterráneo con influencias anglosajonas y cierta idiosincrasia callejera hispana manifestada en letras sencillas con estribillos adhesivos. Una fórmula mestiza, amable y familiar que, más allá de de su eco popular reiterado con más de cinco millones de copias vendidas, se materializó en éxitos como 'Bonito', 'Depende', 'Agua' o 'Grita'.

Para los anales de la hilaridad televisiva aquel programa de Andreu Buenafuente de 2003 en el que Jordi Évole, en el papel de El Follonero, interrumpía un directo promocional con un «¡Ya vale tío, 40 años haciendo lo mismo! Desde 'La Flaca' que no haces nada. 'Bonito'. 'Depende'. Es lo de siempre tío... Lo digo por tu bien». Una retranca que encajó bien un atónito Pau.

Registró más de un decena de álbumes, acumuló premios y colaboró con luminarias dispares; de Compay Segundo a Chrissie Hynde, pasando por Antonio Vega, Joaquín Sabina, Alanis Morrisette, Julieta Venegas, Los Chichos, Leiva y Jorge Drexler, además de Celia Cruz y Luciano Pavarotti, con los que llegó a interpretar 'Guantanamera' en vivo en Modena, en 2001.

En su última etapa Donés se entregó a recapitular, revisitando su repertorio en la gira pianística (y doble álbum) '50 palos', el disco de adaptaciones orquestales gestado en Costa Rica 'Jarabe Filarmónico' y el '20 años tour', en cuyos directos vendía el libro 100 letras con los textos y manuscritos originales de las cien canciones que compuso hasta su canto del cisne ya póstumo, 'Tragas o Escupes'.

