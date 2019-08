Nacho Cano vuelve a los escenarios con un «show muy potente» 22 años después EFE ARANDA DE DUERO. Sábado, 10 agosto 2019, 01:25

Nacho Cano ha anunciado «un show muy potente» para su regreso a los escenarios después de 22 años y lo va a hacer el próximo sábado en Sonorama con un concierto que va a formar parte de un documental que se estrenará en Neflix, y en el que tomarán parte grupos del panorama musical indie, con los cuales quiere «reflotar» las canciones de Mecano para las nuevas generaciones.

El músico apareció relajado y locuaz en la rueda de prensa de presentación del festival en Aranda de Duero. «No tenía intención de tocar ni aquí ni en ningún sitio», aseguró, principalmente porque «revisitar Mecano es difícil». «Ya lo hice con el musical de 'Hoy no me puedo levantar', creo que bastante bien, pero es algo que no se debe hacer si no se va a hacer muy bien», reconoció. En su actuación en Sonorama se sabe que van a interpretar sus temas los cantantes de Miss Caffeina, Elefantes e Izal, Shinova, entre otros, a los que elogió abiertamente.