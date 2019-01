Nagano, con Brahms como bandera Kent Nagano dirige a la Filarmónica de Hamburgo en el Auditorio de Oviedo. / FOTOS: ÁLEX PIÑA La Filarmónica de Hamburgo pone el Auditorio de Oviedo a sus pies en un concierto con varios minutos de aplausos RAMÓN AVELLO OVIEDO. Jueves, 24 enero 2019, 00:39

Como decía el anuncio, algunas cosas son inequívocamente alemanas, como por ejemplo la Filarmónica de Hamburgo, que ayer, bajo la dirección de Kent Nagano y con Veronika Eberle como solista, protagonizó un gran concierto en el Auditorio de Oviedo, lleno para la ocasión y que recompensó a la orquesta con varios minutos de aplausos. La Filarmónica de Hamburgo, fundada en 1828, hunde sus raíces en el sinfonismo romántico alemán. Para Brahms era la orquesta de su ciudad natal, y con ella colaboró en el siglo XIX como intérprete y compositor. Kent Nagano, el actual director titular, es el último de una cuerda de grandes directores entre los que estuvieron Hans Hender, Ceccato o Eugen Jochum. Ya en la forma que tienen de afinar se percibe disciplina y rotundidad. La orquesta tiene una cuerda bien nutrida en los fuertes rugiente y un viento exquisito en las maderas. Flauta y oboes, excepcionales.

Kent Nagano no es nuevo en Oviedo. Hace cuatro años, le escuchamos con la Orquesta Sinfónica de Montreal en una 'Séptima' de Mahler memorable. Nagano es americano de nacimiento, japonés de procedencia familiar, francés por claridad cartesiana y centroeuropeo por expresividad. Es un director de gestos precisos, más bien estático, pero hace que la música fluya con flexibilidad, con muchísima riqueza en los matices y una atención muy cuidada a los detalles. Hay aspectos internos de Brahms que en Nagano cobran una significación bien subrayada.

Todo el programa estuvo centrado en Brahms, incluso la obra de Jesús Rueda 'Stercaipes'. También su 'Paisaje de escaleras', que se inspira en un motivo de la 'Sinfonía N.º 4', de Brahms'. Se podía decir que esta última es una deconstrucción que parte de un bajo de chacona extraído de la cuarta sinfonía que se va moviendo, enriqueciendo, subiendo y descendiendo el tono a lo largo de pequeñas variaciones. La obra, que se tocó por primera vez en Oviedo, muestra el oficio de Rueda.

El concierto para violín de Brahms no busca la proyección de lo virtuoso, sino la íntima compenetración con la orquesta. Incluso algunas melodías cantábiles como las del segundo movimiento, las presenta el oboe, y no el solista. Esa intercalación del solista con la orquesta, creando atmósferas dramáticas, en un ideal camerístico, fue una de las cualidades de la interpretación de Veronika Eberle. Se puede comparar a Eberle con una planta que crece y florece saliendo de un terreno abonado por la orquesta. La compenetración, el sentido de combinar solista e instrumentos, de una manera muy significativa el oboe en el segundo movimiento, la belleza del sonido y la expresión hacen de esta joven violinista alemana una de las grandes intérpretes. Decía Sarasate que él no tocaba, y de hecho nunca tocó, el 'Concierto' de Brahms porque no iba a estar de brazos cruzados mientras el oboe toca la melodía más cantable. Indudablemente, Sarasate no comprendía el significado de este concierto, que es ir con la orquesta y no sobre ella. Esa fue la clave de la versión bellísima de Verónika Eberle.

En la segunda parte escuchamos la 'Cuarta' de Brahms en una versión reveladora. Aspectos contrapuntísticos, melodías entrecruzadas, que a veces pasan sin relieve, adquieren en la versión de Nagano relieve y fuerza dramática. Una interpretación muy contundente, tiempos movidos internamente con cierta tendencia a contener, a retrasar, sobre todo el segundo movimiento, cierta severidad en los metales y esa extraña mezcla de emotividad y claridad tan característico del mejor Brahms. Como propina, la orquesta interpretó una canción de Los marineros de Hamburgo armonizada por uno de los contrabajistas. Los ruidos del agua, de las sirenas de los barcos y de una estrofa melódica repetitiva, estaban presentes en esta nebulosa y atractiva propina nórdica, con la que se cerró uno de los grandes conciertos sinfónicos de la temporada, probablemente el más interesante.